Saigon Expresso: Shipper chở hàng vẫn được hoạt động

Các xe môtô công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa ở TP.HCM vẫn tiếp tục được hoạt động, phải đảm bảo yêu cầu về phòng dịch - thực hiện 5K.

Ngày 25/7

Xe máy công nghệ vận chuyển hàng hóa vẫn hoạt động. Theo văn bản khẩn của Chủ tịch UBND TP.HCM hướng dẫn các biện pháp tăng cường Chỉ thị 16, các xe môtô công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa vẫn tiếp tục được hoạt động, phải đảm bảo yêu cầu về phòng dịch - thực hiện 5K.

Chợ đầu mối Bình Điền được đề xuất mở lại. UBND TP.HCM đang đề xuất các Sở ban ngành phối hợp khảo sát để xem xét cho hoạt động một phần chợ đầu mối Bình Điền. Các chợ đầu mối và nhiều chợ truyền thống bị đóng cửa là nguyên nhân chính gây thiếu hàng cục bộ, giá một số mặt hàng tăng cao hơn so với bình thường. Thời gian tới, TP.HCM sẽ sớm bố trí các địa điểm trung chuyển tập kết hàng hóa trong thời gian chợ đầu mối tạm thời dừng hoạt động.

Người dân TP.HCM sẽ được phát 10-15 thẻ đi chợ trong 30 ngày. Các địa phương trên địa bàn TP.HCM sẽ căn cứ điều kiện thực tế tình hình cung ứng hàng hóa để phân chia tần suất đi chợ cách 2-3 ngày/lần cho mỗi hộ gia đình. Cách làm này giúp kiểm soát lượng khách ra vào chợ và hạn chế tình trạng tập trung đông người. Riêng các khu vực phong tỏa, người dân sẽ mua thực phẩm thiết yếu với tần suất 2 lần/tuần.

Chung cư The Sun Avenue (TP Thủ Đức) quyên góp hỗ trợ bệnh viện dã chiến. Dân cư The Sun Avenue đã quyên góp 10.000 khẩu trang 4 lớp, 1.000 khẩu trang N95, 200 bộ mền gối, 2.000 can nước 5 lít, dung dịch sát khuẩn... ủng hộ bệnh viện dã chiến nhằm hỗ trợ các bệnh nhân và nhân viên y tế tại đây. Các mạnh thường quân mong muốn những món quà sẽ hỗ trợ phần nào vật chất lẫn tinh thần cho người bệnh đang phải chiến đấu với virus SARS-CoV-2.

Chợ tại thành phố hoạt động theo mô hình mới. Các chợ truyền thống chỉ được phép hoạt động theo mô hình mới với quy mô giảm còn khoảng 30%. Ban quản lý chợ kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không gian mở, thoáng, có màng ngăn giữa người mua và bán, niêm yết giá và khuyến khích bán hàng vào túi sẵn, thực hiện nghiêm giãn cách. Các hộ kinh doanh hoạt động luân phiên theo ngày chẵn - lẻ để giảm tối đa lượng người tương tác. Người đi chợ phải đảm bảo 5K, thực hiện quản lý ra vào chợ bằng mã QR.

TP.HCM dùng xe buýt Hợp tác xã Vận tải 19/5 để vận chuyển F0. Do nhu cầu vận chuyển người bệnh tăng cao, Sở Y tế TP cho phép sử dụng xe buýt của Hợp tác xã Vận tải 19/5 để vận chuyển F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ từ khu cách ly về bệnh viện chuyên điều trị Covid-19; người bệnh xuất viện về trung tâm y tế và các tình huống chống dịch Covid-19 khác khi cần thiết.

Hơn 250 tấn rau củ từ Đà Lạt hỗ trợ TP.HCM. Nhằm chia sẻ với các địa phương phòng chống dịch Covid-19, UBND TP Đà Lạt và các doanh nghiệp, HTX, người dân trên địa bàn cùng đóng góp nông sản các loại hỗ trợ người dân tại các địa phương vùng dịch. Trong đợt này 5 xe tải, hơn 60 tấn nông sản gồm nhiều chủng loại sẽ được đưa về TP.HCM hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 và người dân các quận 1, 5, 8, Bình Thạnh.

Người xuyên tạc thông tin "người đàn ông tự thiêu vì cách chống dịch Covid-19" bị khởi tố và tạm giam. Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Hữu Điệp Anh (60 tuổi, ở phường 19) để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do hành vi đăng tải hình ảnh, thông tin xuyên tạc về vụ người đàn ông tự thiêu giữa đường.

Triển khai tổng đài tiếp nhận thông tin hỗ trợ người khó khăn vì dịch bệnh. Từ 22/7, TP.HCM bắt đầu triển khai "Kênh tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19" thông qua Cổng thông tin 1022 - nhấn phím 2. Thông tin gồm người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương cần được hỗ trợ nhu yếu phẩm hoặc các trường hợp khác trong xã hội cần hỗ trợ như người già neo đơn, trẻ cơ nhỡ...