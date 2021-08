Saigon Expresso: Shipper bắt đầu được hoạt động nội quận vùng đỏ

Từ hôm nay, shipper được hoạt động thêm tại TP Thủ Đức và các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn.

Ngày 30/8

TP.HCM phát hiện gần 64.300 F0 sau 7 ngày lấy mẫu nhanh. Người dân các vùng xanh, cận xanh và vàng hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm đợt 1 trong hôm nay. Trước ngày 6/9, việc lấy mẫu nhanh đợt 2 cũng phải thực hiện xong để phân loại lại các vùng nguy cơ. Vùng đỏ, cam đến hết 1/9 phải hoàn tất xét nghiệm đợt 2.

Từ hôm nay, shipper chỉ được hoạt động trong phạm vi một quận. Tại TP Thủ Đức và các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, shipper phải đảm bảo tiêm ít nhất một mũi vaccine, test nhanh hàng ngày theo mẫu gộp 3 người. Tại 14 quận, huyện còn lại, shipper phải xét nghiệm 2 ngày/lần.

Công an TP.HCM cấp bổ sung thêm 20.000 giấy đi đường. Đối tượng được cấp là nhân sự của hệ thống bán lẻ, lực lượng đóng gói combo, chọn lọc hàng cho người dân. Lực lượng này phải tiêm ít nhất một mũi vaccine, xét nghiệm do Bộ Y tế đảm bảo và chủ doanh nghiệp tiến hành thực hiện.

Một người đàn ông gây náo loạn siêu thị AEON Citimart quận 7 chiều hôm qua. Do bị ngăn không cho vào mua hàng, người này tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7" liên tục la hét, thách thức bảo vệ và dọa gọi công an. Tối cùng ngày, đại diện Công an quận 7 cho biết người đàn ông trên không làm trong ngành công an và đang xác minh danh tính.

Người dân TP.HCM có thể đăng ký hỗ trợ qua Zalo. Đây là kênh liên lạc mới của đường dây nóng 1022 do Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM công bố. Người dân có thể gửi tin nhắn báo tin về bản thân, gia đình, hàng xóm, người già neo đơn, trẻ cơ nhỡ hoặc người xung quanh cần được hỗ trợ nhu yếu phẩm.

TP.HCM nêu lý do nhiều người dân chậm nhận được túi an sinh. Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cho biết do một số đơn vị cung ứng hàng có F0 khiến việc trao gói an sinh không đủ combo, đồng thời cũng ảnh hưởng tới tốc độ trao cho người dân.

“Siêu thị vỉa hè” về tận hẻm quận Bình Thạnh bán rau củ. Hôm qua, một nhóm người dân ở đường Vạn Kiếp và đội đi chợ hộ phường 3 được mua thực phẩm từ xe buýt lưu động. Siêu thị mang đến hơn 100 mặt hàng, trong đó rau củ sớm “cháy hàng”, tiếp đó là thịt và trứng. Lực lượng hỗ trợ từ phường và 3 chiến sĩ bộ đội có mặt để đảm bảo giãn cách.

Hôm nay, lực lượng y tế Gia Lai có mặt ở TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19. Đoàn gồm 21 bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại các bệnh viện lớn của tỉnh và trung tâm y tế 17 huyện, thị xã, thành phố.

Ngày đầu triển khai lại khai báo “di chuyển nội địa” không xảy ra ùn ứ. Hôm qua, đa số người dân ra đường đã khai báo trước tại nhà nên quy trình kiểm tra chỉ mất khoảng 30 giây, số ít người đến chốt mới thực hiện khiến tốn thời gian hơn. Ngoài giấy đi đường, người qua chốt được lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra khai báo di chuyển nội địa qua mã QR. Nhiều trường hợp cấp bách như đi cấp cứu, tiêm vaccine, đối tượng là nhân viên y tế được các lực lượng chức năng linh động giải quyết.