Saigon Expresso: Sau lễ, miền Nam sẽ hết nắng nóng

Theo chuyên gia khí tượng, đợt cao điểm nắng nóng tại Nam bộ sẽ kết thúc sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Ngày 24/4

Lượng UV hôm nay giảm nhẹ so với các ngày trước. Buổi sáng có mây nhẹ, nhiệt độ dao động 28-34 độ C. Lượng tia UV cao nhất ở mức 11, giảm nhẹ so với ngày trước. Giữa trưa có mưa rào rải rác vài nơi, lượng mưa không đáng kể. Buổi chiều có nắng, có thể có mưa dông vài nơi lúc 13h. Nhiệt độ buổi chiều tăng nhẹ, trong khoảng 30-35 độ C. Buổi tối và đêm ít mây, nhiệt độ trong khoảng 28-30 độ C.

Cao điểm nắng nóng ở miền Nam sẽ kết thúc sau kỳ nghỉ lễ. Theo chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan, toàn Nam bộ sẽ chính thức bước vào mùa mưa sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiệt độ giảm, thời gian nắng nóng cũng sẽ rút ngắn. Hiện tại, Nam bộ chỉ mới trong giai đoạn chuyển mùa mưa.

Sắp có 1.300 căn nhà ở xã hội, nhà giá rẻ cho công nhân. Trong ba ngày 25, 26, 27/4, TP.HCM sẽ khởi công xây dựng 3 dự án nhà ở xã hội, nhà cho người thu nhập thấp ở TP Thủ Đức và huyện Bình Chánh để phục vụ công nhân. 3 dự án này sẽ được triển khai nhanh, góp phần thu hút nguồn nhân lực cho TP.HCM sau dịch Covid-19.

Ngầm hóa hơn 370 km lưới điện tại TP.HCM. Năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM dự kiến sẽ hoàn thành 28 dự án ngầm hóa trên các tuyến đường lớn với khối lượng dự kiến ngầm hóa 137,4 km trung thế và 237,6 km hạ thế, khởi công 40 dự án với khối lượng ngầm hóa dự kiến 187 km lưới trung thế và 220 km lưới hạ thế.

Nhiều bệnh nhân bị sốc nặng, tổn thương đa cơ quan vì sốt xuất huyết. Các trường hợp này đa số do nhập viện trễ. Vì vậy, tất cả trẻ sốt cao từ 3 ngày trở lên nên được đưa đến khám tại các cơ sở y tế để phát hiện bệnh sốt xuất huyết và điều trị kịp thời.

Lộn xộn hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mặc dù phải chịu nhiều trải nghiệm không vui, nhiều người cho rằng không nên “xóa sổ” hàng rong ở trung tâm thành phố, mà ngược lại loại hình kinh doanh này cần được phát triển có quản lý, sắp xếp tốt hơn.

Khỉ cắn ba người ở huyện Bình Chánh. Theo đại diện Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, con khỉ đuôi lợn nặng 9 kg tấn công, gây thương tích cho 3 người tại Trung tâm quản lý các di tích lịch sử, dịch vụ văn hoá huyện Bình Chánh đã được đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã để chăm sóc.