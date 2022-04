Saigon Expresso: Sắp có tour du lịch ngắm TP.HCM bằng trực thăng

Tour dự kiến kéo dài từ 30 đến 60 phút, ngắm trung tâm thành phố, huyện Cần Giờ và địa phận tỉnh Long An từ trên cao.

Ngày 13/4

Sắp có tour du lịch ngắm TP.HCM bằng trực thăng. Tour dự kiến kéo dài 30-60 phút, ngắm trung tâm thành phố, huyện Cần Giờ và địa phận tỉnh Long An từ trên cao. Chuyến bay tầm ngắn có thời gian dự kiến 30-45 phút gồm 2 lộ trình: Ngắm trung tâm TP.HCM và trung tâm TP.HCM kết hợp Cần Giờ. Chuyến bay tầm trung có thời gian khoảng 60 phút với lộ trình bay kết nối TP.HCM và Long An theo tuyến: Trung tâm TP.HCM - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (Long An) hoặc Cần Giờ (TP.HCM) - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (Long An).

Lao động TP.HCM thu nhập cao nhất nước trong quý I. Người lao động TP.HCM đạt thu nhập bình quân quý I cao nhất cả nước với 8,9 triệu đồng/tháng, kế đó là Bình Dương, Đồng Nai lần lượt 8,6 và 8,5 triệu đồng.

Lý do khiến Metro số 1 gần 10 năm lận đận. Chậm giải ngân vốn, nhiều sự cố kỹ thuật phát sinh, khó khăn nhân sự, Covid-19 là những nguyên nhân khiến Metro số 1 chậm trễ sau 10 năm khởi công.

Hàng tỷ USD đầu tư vào Củ Chi, Hóc Môn. Hiện đã thu hút được hơn 17 tỷ USD đầu tư vào hai huyện. Trong đó, 500 triệu USD đã được cấp phép đầu tư, còn lại là biên bản ghi nhớ.

Học sinh toàn TP.HCM trở lại trường. Toàn bộ gần 1,7 triệu học sinh tại TP.HCM từ bậc mầm non, kể cả bậc nhà trẻ đến THPT tiếp tục trở lại trường học tập trực tiếp theo quyết định mới nhất của UBND TP.HCM. Theo quyết định này, chỉ những học sinh trong diện phải cách ly y tế mới ở nhà học trực tuyến.

Khách sạn, điểm tham quan ở TP.HCM giảm giá "khủng". Hưởng ứng chiến dịch quảng bá du lịch "TP.HCM chào đón bạn" và chương trình kích cầu thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP.HCM từ ngày 21 đến 24/4, hàng loạt doanh nghiệp du lịch đã cùng giảm giá, khuyến mại, ưu đãi sản phẩm dịch vụ, tour tuyến…