Saigon Expresso: Sáng 22/2, chất lượng không khí Thảo Điền ở mức đỏ

TP.HCM có mưa dông hôm nay. Thời tiết TP.HCM hôm nay trời có nắng từ sớm, giữa trưa nhiều mây, nắng dịu, lượng tia UV ở mức an toàn, chiều có mưa dông rải rác. Chất lượng không khí toàn thành phố ở mức "cam" (không lành mạnh cho nhóm người nhạy cảm). Riêng khu vực Thảo Điền, tính đến 7h hôm nay, chất lượng không khí đang ở mức "đỏ" (không lành mạnh).

5/548 cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM ngưng hoạt động. Sở Công thương TP.HCM cho biết có thêm 2 cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động. Đến nay, 5 cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM ngưng hoạt động, chiếm khoảng 2% trong tổng số cửa hàng của TP.

Hai chùm F0 cộng đồng tại TP.HCM đều đã được kiểm soát. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết hai ổ dịch tại tu viện thuộc phường 5, quận Gò Vấp và chùm ca nhiễm tại chung cư Nguyễn Du đều đã được khống chế.

Kiến nghị bố trí 13.600 tỷ đồng khép kín hai đoạn vành đai 2 ở TP.HCM. Sở GTVT TP.HCM kiến nghị bố trí 13.639 tỷ đồng ngân sách trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (tương đương 80% tổng mức đầu tư dự án) để khép kín đoạn từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội dài 3,5 km và đoạn từ xa lộ Hà Nội đến đường Phạm Văn Đồng dài 2,8 km thuộc vành đai 2.

Ôtô bảy chỗ tông hàng loạt xe máy ở TP.HCM. Lưu thông đến đường Lý Thường Kiệt, ôtô bảy chỗ đã húc bốn xe máy đang dừng đèn đỏ. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 21h15 ngày 21/2, tại giao lộ Lý Thường Kiệt - Tô Hiến Thành khiến một nam thanh niên bị gãy chân, hai người khác bị xây xát nhẹ.

Chung cư The Botanica thông báo tăng thời gian gom rác. Chung cư The Botanica (quận Tân Bình) sẽ tăng thời gian thu gom rác mỗi ngày thêm 30 phút. Thời gian gom rác mỗi ngày sẽ từ 14h đến 16h.

Giá nhà một số nơi ở TP.HCM leo thang đầu năm. Báo cáo từ trang Batdongsan cho biết trong tháng đầu tiên của năm 2022, giá bán biệt thự, nhà phố trên các sàn online tại Nhà Bè, quận 7 tăng 22-24% so với cuối năm ngoái dù sát kỳ nghỉ Tết.

Cư dân Masteri An Phú than phiền tiếng ồn từ công trình bên cạnh. Hàng loạt cư dân sống tại chung cư Masteri An Phú (TP Thủ Đức) chia sẻ công trình đang thi công ngay cạnh khu chung cư này ảnh hưởng nhiều đến đời sống cư dân.

Hội sách xuyên Việt trở lại. Hội sách “Khai xuân mãnh hổ - Bùng nổ sách hay” được tổ chức từ ngày 22/2 đến 27/2 tại đường sách TP.HCM. Toàn bộ sách tại hội sách sẽ được giảm giá 25%, lên tới 35% trong khung 12-13h. Hàng chục nghìn đầu sách được ưu đãi đồng giá 5.000-30.000 đồng.

Gần 80% các trung tâm ngoại ngữ tại TP.HCM đóng cửa, ngưng hoạt động và giải thể. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, gần 80% trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố phải tạm đóng cửa, ngưng hoạt động và thậm chí giải thể do ảnh hưởng của dịch Covid-19.