Saigon Expresso: Phun khử khuẩn tiêu độc tại TP Thủ Đức

Ngày 23/7

Hôm qua, TP.HCM chính thức tiêm vaccine đợt 5 cho 15 nhóm đối tượng ưu tiên với 930.000 liều. Người mắc bệnh nền, trên 65 tuổi tiêm ở bệnh viện. Các đối tượng còn lại tiêm ở điểm tiêm cộng đồng.

2.000 trang thiết bị gồm máy thở, máy lọc máu, máy tạo oxy và hơn 12 triệu khẩu trang các loại đã được chuyển đến kho dã chiến tại thành phố, phục vụ chống dịch Covid-19 ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ thực hiện phun khử khuẩn tiêu độc trên toàn địa bàn trong 7 ngày, đặc biệt các khu vực đang có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp. Trong hôm nay, các lực lượng sẽ phun khử khuẩn tại TP Thủ Đức và huyện Bình Chánh.

23.000 cư dân thuộc 8.500 căn hộ tại các chung cư ở phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) sẽ được ngành y tế hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 từ 23/7. Các chung cư được lấy mẫu gồm: Gateway, Masteri Thảo Điền, Tropic Garden, The Nassim, Masteri An Phú, River Garden, Thủ Thiêm Sky, Ha River View, Ascent, Xi Riverview, Thảo Điền Pearl, Fideco, The D’edge.

Sau 11 ngày thi công, Bệnh viện dã chiến số 5 đặt tại trung tâm thương mại The Garden Mall (quận 5) chính thức tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên đến điều trị Covid-19.

Công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, xử lý vụ trộm két sắt chứa tài sản trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng . Ngày 19/7, ông L.L.C. (ngụ phường 14, quận Gò Vấp) thức dậy thì phát hiện căn nhà có dấu hiệu bị đột nhập và chiếc két sắt mini trong nhà bị đánh cắp. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm gây ra vụ trộm trên vào ngày 22/7.

Hôm qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một người đàn ông ở xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) quát tháo, đạp đổ bàn làm việc của lực lượng nhân viên y tế, không muốn họ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 gần nhà mình. Công an xã Phước Kiển đang xác minh, lập hồ sơ để xác định hành vi, xử lý theo quy định.

Thành phố còn 32 chợ hoạt động và 205 chợ tạm ngưng trong tổng số 237 chợ (tính cả 3 chợ đầu mối). Đến ngày 22/7, thành phố có thêm chợ Hóc Môn được đưa vào hoạt động. 2 chợ ngưng hoạt động trong ngày 23/7 là chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10) và chợ Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi).

Mỗi ngày chỉ khoảng 30-50 người tình nguyện đến hiến trực tiếp tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học và Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM. Trong khi đó, ngân hàng phải cấp phát khoảng 300-350 túi máu một ngày. Lượng máu tiếp nhận chỉ bằng 1/10 lượng máu máu cần để cung cấp cho gần 150 bệnh viện trong thành phố. Tương tự, lượng máu và tiểu cầu dự trữ tại ngân hàng máu TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đều ở ngưỡng thấp đáng báo động.