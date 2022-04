Saigon Expresso: Phạt nguội vi phạm dừng, đỗ xe có hiệu quả rõ rệt

Thanh tra giao thông cho biết đơn vị đã ghi nhận hàng trăm trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe, đón trả khách sai quy định sau 2 tháng thử nghiệm ở quận 5 và Bình Thạnh.

Ngày 14/4

Dự kiến tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vào sáng thứ 7 tuần này (16/4). Trẻ đi học được tiêm tại trường học hoặc tại điểm tiêm do cơ sở giáo dục và y tế địa phương phối hợp quyết định. Trẻ không đi học được tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện quyết định.

Lưu ý gió giật khi đi đường do mưa chuyển mùa diện rộng. Chuyên gia thời tiết cho biết TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển mùa. Mưa thường xuất hiện về chiều và tối, người dân lưu ý các hiện tượng sấm sét, gió giật khi đi đường.

Cư dân chung cư Sunrise Riverside (Nhà Bè) nhiều lần phản ánh việc xe đỗ sai dưới hầm. Xe máy để lệch ô, ôtô đỗ ngoài vạch quy định khiến nhiều cư dân gặp khó khăn khi tìm, lấy xe và di chuyển trong hầm. Cư dân mong ban quản trị tăng cường bảo vệ và camera để tìm được chủ xe để nhắc nhở.

Các vụ cháy ở thành phố phần lớn do sự cố hệ thống, thiết bị điện. Công an TP.HCM cho biết nguyên nhân các vụ cháy trong quý I phần lớn là sự cố hệ thống, thiết bị điện và bất cẩn trong sử dụng lửa. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ cháy giảm trên cả 3 tiêu chí.

Phạt nguội vi phạm dừng, đỗ xe có hiệu quả rõ rệt. Thanh tra giao thông Sở GTVT cho biết đơn vị đã ghi nhận hàng trăm trường hợp vi phạm sau 2 tháng thử nghiệm, tình trạng dừng, đỗ xe, đón trả khách sai quy định đã giảm đáng kể qua camera (xử phạt nguội) ở quận 5 và quận Bình Thạnh.

Xây bãi xe ngầm đường Tôn Đức Thắng (quận 1). UBND TP phê duyệt phương án quy hoạch đường Tôn Đức Thắng dọc bến Bạch Đằng được chuyển xuống dưới mặt đất cùng bãi xe ngầm, không gian phía trên dành cho người đi bộ. Bãi xe ngầm xây dọc tuyến, dự kiến cách công trường Mê Linh khoảng 100 m về phía đường Ngô Văn Năm, với sức chứa khoảng 300 ôtô và có thể tận dụng một phần cho xe máy.