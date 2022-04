Saigon Expresso: Nhu cầu lao động năm 2022 tại TP.HCM dự đoán tăng cao

Theo ước tính, thị trường lao động TP.HCM năm 2022 sẽ có hơn 300.000 việc làm ở nhiều ngành nghề khác nhau.

Ngày 22/4

Nhu cầu lao động năm 2022 tại TP.HCM dự đoán tăng cao. Theo ước tính của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, nếu kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, nhu cầu lao động năm 2022 sẽ tăng lên 310.000 việc làm, chủ yếu từ ngành thương mại, bất động sản và sản xuất điện tử.

Dù không có thêm nguồn cung mới trong 3 tháng đầu năm, thị trường văn phòng tại TP.HCM vẫn ổn định. Giá thuê trung bình của các tòa nhà văn phòng hạng A tăng 3,8%, giá thuê hạng B vẫn không có biến động. Song song với sự phát triển của các dự án hạng A, các dự án văn phòng hạng B và C tại TP.HCM cũng ghi nhận nguồn cung tăng trưởng ổn định.

TP.HCM ưu tiên cấp căn cước công dân (CCCD) và mã số định danh điện tử cho học sinh. Công an TP.HCM ra thông báo ưu tiên cấp CCCD và mã số định danh điện tử cho đối tượng học sinh có năm sinh từ năm 2004 đến năm 2007 chưa làm thẻ CCCD gắn chip điện tử. Việc này nhằm tạo điều kiện cho các em chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS và THPT năm 2022.

Ban quản lý chung cư Vạn Đô (quận 4) sẽ bơm nước tạm thời cho người dân trong thời gian ngưng cấp nước. Sau khi nhận được thông tin Công ty Cấp nước Nhà Bè ngưng cấp nước tại một số phường tại quận 4 để bảo trì đường ống, ban quản lý chung cư Vạn Đô đã ra thông báo sẽ thực hiện việc bơm nước vào bể ngầm và các bể trên tầng mái để cung cấp nước cho các căn hộ tại đây.

Công bố giá tour trực thăng "ngắm TP.HCM từ trên cao". Doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM đã chính thức mở bán tour trực thăng “ngắm TPHCM từ trên cao”, thời gian bay của tour là 40 phút với giá ưu đãi 4,08 triệu đồng/khách.

Gần 100.000 trẻ 5-12 tuổi đã được tiêm vaccine an toàn. Theo đó, TP.HCM đã tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 93.500 trẻ. Ngoài ra, 1.798 trẻ phải hoãn tiêm do đã mắc Covid-19 và chưa đủ thời gian để tiêm vaccine, 458 trẻ được chỉ định chuyển đến bệnh viện để tiêm do có bệnh nền hoặc có cơ địa béo phì.

Các trường tiểu học được chủ động thời gian kết thúc năm học. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho phép các trường kéo dài thời gian năm học trước ngày 30/6 thay vì 31/5 trong kế hoạch để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Chỉ số UV tăng cao trong hôm nay. Buổi sáng nhiều nắng từ sớm, nhiệt độ dao động 27-34 độ C. Lượng tia UV ở mức 13, tăng cao so với ngày trước. Buổi chiều trời có nắng, có thể có mưa rào nhỏ vài nơi. Nhiệt độ buổi chiều tăng nhẹ, trong khoảng 31-35 độ C. Buổi tối và đêm trời ít mây, càng về khuya mật độ mây càng tăng dần. Nhiệt độ trong khoảng 28-30 độ C.