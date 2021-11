Saigon Expresso: Nhiều vụ trộm xe máy ở TP.HCM

Theo thống kê của Công an TP.HCM, từ 1/10 đến 28/11, thành phố xảy ra 233 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, trộm cắp môtô, xe gắn máy là 156 vụ.

Ngày 30/11

Đề nghị người dân "không hoang mang, không chủ quan" trước biến chủng Omicron. Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đề nghị người dân không hoang mang, không chủ quan, giảm thói quen tụ tập trong bối cảnh số ca nhiễm tăng, tử vong tăng và biến chủng Omicron xuất hiện ở nhiều quốc gia.

Cơ bản hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 cho học sinh 12-17 tuổi. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến 29/11, các quận, huyện, TP Thủ Đức đã cơ bản hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh và tiêm mũi 1 bổ sung cho một số trường hợp chưa tiêm.

TP.HCM tập trung tiêm vét vaccine Covid-19. Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố đang tập trung tiêm cho những người chưa tiêm mũi 2, thực hiện việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà” xem ai còn chưa tiêm vaccine để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 để có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất.

Gần 1.000 nhân viên y tế nghỉ việc trong 10 tháng. So với năm 2020, số lượng nhân viên y tế ở TP.HCM nghỉ việc trong 10 tháng đầu năm 2021 tăng khoảng 65%. Qua phân tích, số lượng nhân viên y tế nghỉ việc tăng nhẹ ở khối điều dưỡng, bác sĩ ở trạm y tế. Lý do nghỉ việc chủ yếu xuất phát từ hoàn cảnh gia đình, lý do cá nhân.

Trường diễn tập ứng phó các tình huống khi học sinh trở lại. Các trường ở TP.HCM xây dựng kịch bản, diễn tập tình huống đặc biệt là lưu ý phương án xử lý F0, F1 nếu có khi đón học sinh đi học trở lại. Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất tổ chức học sinh đi học trở lại từ ngày 10/12 với học sinh lớp 9 và lớp 12, sau đó mở dần cho các khối lớp còn lại.

Ngày cuối đăng ký kiểm phiếu Hội nghị Nhà chung cư Masteri Thảo Điền. 17h hôm nay là hạn cuối để các cư dân tại chung cư Masteri Thảo Điền đăng ký tham gia Ban Kiểm phiếu cho hội nghị nhà chung cư diễn ra vào nửa cuối tháng 12. Số lượng cư dân tham gia là 1-3 người mỗi tháp.

TP.HCM khát vốn giao thông. TP.HCM đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước là hơn 1.948 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách Trung ương nước ngoài là hơn 3.200 tỷ đồng . Tuy nhiên, theo dự kiến được Bộ Kế hoạch Đầu tư thông báo phân bổ cho TP.HCM lần lượt là 1.768 tỷ đồng và 711 tỷ đồng .

Sập nhà ở TP.HCM. Chiều 29/11, ngôi nhà hai tầng ở quận 5 đổ sập, khiến ba người mắc kẹt được lực lượng chức năng giải cứu, trong đó hai người phải nhập viện. Theo cảnh sát, do nhà kế bên đang thi công sửa chữa đã làm sập ngôi nhà.

Đề xuất đấu thầu dịch vụ xử lý xác, cốt vô thừa nhận. Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM kiến nghị UBND TP cho phép sở chủ trì tổ chức đấu thầu cung ứng dịch vụ nhặt, bảo quản, thiêu, chôn xác, cốt vô thừa nhận, hoàn thành trước tháng 12/2022.

Cứ 3 vụ trộm cắp có 2 vụ là trộm xe máy. Theo thống kê của Công an TP.HCM, từ 1/10 đến 28/11, trên địa bàn xảy ra 544 vụ phạm pháp hình sự. Riêng án trộm cắp tài sản xảy ra 233 vụ. Trong đó, trộm cắp môtô, xe gắn máy là 156 vụ, chiếm 56,75%.