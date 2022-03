Saigon Expresso: Nhân chứng kể lại vụ cháy ở chung cư Carillon 5

Liên quan tới vụ cháy ở chung cư Carillon 5 phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM khiến 2 mẹ con rơi từ lầu 10 tử vong, nhân chứng kể nạn nhân có mùi xăng.

Ngày 24/3

Nhân chứng vụ cháy ở chung cư Carillon 5 (quận Tân Phú) kể nạn nhân có mùi xăng. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng là khả năng nạn nhân đã đốt xăng dầu tự tử gây cháy nổ.

Triển lãm Ảnh báo chí thế giới 2021 trưng bày ở công viên Lê Văn Tám (quận 1) từ 23/3 đến 10/4. Triển lãm do Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM tổ chức, khai mạc tối 23/3 và mở cửa phục vụ công chúng miễn phí.

Hoàn chỉnh lại phương án thiết kế cảnh quan đường Lê Lợi (quận 1), đoạn từ Nguyễn Huệ đến chợ Bến Thành. UBND TP lưu ý Sở Quy hoạch Kiến trúc không bố trí chỗ đậu xe máy, không làm mái che dọc các công trình nhà liền kề hiện hữu vì không đảm bảo an toàn kết cấu, tính toán vị trí phù hợp cho người đi bộ, người tàn tật.

Ra mắt nhóm người trẻ "xanh" ở chung cư Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh). Câu lạc bộ Vì Môi Trường gồm 8 thanh thiếu niên đều là cư dân. Mỗi ngày các bạn cùng nhau đi bộ, đọc sách và nhặt rác làm sạch công viên nội khu. Nhóm luôn chào đón mọi người muốn góp công sức vì môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Người lạ cầm dao trong thang máy chung cư Sunrise City South (quận 7). Khoảng 23h45 ngày 22/3, nữ cư dân ở khu V6 vào thang máy thì thấy một người đàn ông đứng sẵn, mặc quần dài, cởi trần, trùm khăn và giấu con dao Thái trong khăn. Người đó nhờ nữ cư dân bấm lên tầng 12 nhưng thẻ căn hộ không bấm được, đến tầng nhà chị này thì người đàn ông vẫn đứng đó. Cư dân đã gọi cho hotline của chung cư. Tuy nhiên, người này phản ánh gọi 5 cuộc mới có lễ tân bắt máy và không nhận được câu trả lời xác nhận vụ việc.

F1 đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 được đi học trực tiếp. Trước đây TP.HCM từng thực hiện cho học sinh F1 đi học trực tiếp khá ổn. Đến nay, Sở GD&ĐT và Sở Y tế đang tính toán đề xuất cho những người đã tiêm vaccine Covid-19 khi được xác định là F1 vẫn được đi học trực tiếp.

Hệ thống BVĐK Tâm Anh nhận đăng ký tiêm phòng Covid-19 cho người bệnh đặc biệt. Từ ngày 22/3, bệnh viện tiếp nhận tiêm kháng thể đơn dòng phòng Covid-19 cho người suy giảm miễn dịch, ghép tạng, ung thư, dùng thuốc ức chế miễn dịch, dị ứng với các thành phần vaccine… Khách hàng đăng ký tại đây.

Công an quận 12 dùng Zalo phòng ngừa tội phạm. Người dân có thể báo tin liên quan an ninh trật tự, tố giác tội phạm cho công an một cách kịp thời, bảo mật. Công an quận cũng hướng dẫn quy trình thực hiện các thủ tục hành chính qua Zalo để người dân thao tác nhanh chóng, thuận tiện.

Zing News trong tuyến nội dung Saigon Expresso, nhằm mang đến cho bạn đọc những tin tức cập nhật mới nhất trong ngày tại TP.HCM.



Hệ thống BVĐK Tâm Anh là một trong những bệnh viện chất lượng cao tại Việt Nam, thực hiện thăm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu khách hàng, quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ hàng đầu cả nước.



