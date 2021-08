Saigon Expresso: Người đi tiêm vaccine không bị kiểm tra giấy đi đường

Trong thời gian TP.HCM tăng cường giãn cách, người có vé máy bay đi nước ngoài được tạo điều kiện di chuyển đến sân bay. Người đi tiêm vaccine không cần giấy đi đường để qua chốt.

Ngày 24/8

Bổ sung đối tượng được ra đường, nêu rõ nhóm người không cần giấy đi đường khi qua chốt. UBND TP.HCM có văn bản bổ sung một số nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội. Trong đó, nhóm đối tượng không cần giấy đi đường khi qua chốt bao gồm: lực lượng cán bộ, nhân viên ngành y tế có thẻ ngành y tế, người dân đi tiêm vaccine có tin nhắn báo lịch tiêm, nhân viên hệ thống phân phối có thẻ nhân viên và giấy xác nhận công tác của đơn vị.

Cho phép xe đưa rước người đi nước ngoài ra sân bay. Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM Phạm Đức Hải cho biết trong thời gian thành phố tăng cường giãn cách xã hội, người có vé máy bay đi nước ngoài được tạo điều kiện di chuyển đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Người xuất cảnh và lái xe cần xuất trình hộ chiếu, vé máy bay, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, khai báo y tế khi qua các chốt kiểm soát trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất.

Thí điểm điều trị có kiểm soát bệnh nhân Covid-19 bằng thuốc Molnupiravir. Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM triển khai thí điểm điều trị có kiểm soát trường hợp mắc Covid-19 tại nhà và cộng đồng bằng thuốc kháng virus Molnupiravir, dự kiến bắt đầu vào 25/8 tại TP.HCM. Đây là chiến lược hỗ trợ người bệnh F0 điều trị tại nhà và cộng đồng được tiếp cận y tế một cách nhanh chóng, chủ động, từ đó góp phần giảm tải trong điều trị, giảm tử vong.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đến quận Phú Nhuận chống dịch. Ngày 23/8, 234 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (Bộ Quốc phòng) đã được điều động đến hỗ trợ chống dịch tại quận Phú Nhuận. Lực lượng sẽ tăng cường đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, hỗ trợ xử lý tình huống phát sinh tại các chốt chặn đồng thời thực hiện công tác hỗ trợ, chăm sóc người mắc Covid-19, trao túi quà an sinh, giúp dân...

Đề xuất xe cấp cứu không dùng còi hụ. Chiều ngày 23/8, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, đưa ra đề xuất hạn chế không sử dụng còi hụ của xe cứu thương cả ngày và đêm, trong thời gian TP.HCM giãn cách. Giảm bớt tiếng xe cấp cứu sẽ hạn chế phần nào tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Chung cư Masteri Thảo Điền thành lập tổ y tế. Các cư dân và ban quản lý tại chung cư Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức) đã thống nhất thành lập "Tổ y tế tình nguyện" nhằm giúp đỡ và hỗ trợ các cư dân tại đây trong thời gian chờ đợi cơ quan y tế đến điều trị. Tổ y tế tại Masteri Thảo Điền đã bắt đầu đưa vào hoạt động, lên danh mục thiết bị y tế, thuốc men cần thiết, xây dựng quy trình xử lý tình huống, thu thập thông tin liên hệ từ các bệnh viện, phòng khám, đơn vị hỗ trợ khi cần thiết...

Tropic Garden quy định việc đi chợ hộ cho cư dân theo ngày. Khu chung cư Tropic Garden (TP Thủ Đức) phối hợp với Hội phụ nữ tại phường đã lên kế hoạch về việc đi chợ cho cư dân tại đây theo ngày, tháp chung cư và tầng. Đúng ngày đăng ký của mỗi tháp, cư dân sẽ quét mã QR để vào link đăng ký mua thực phẩm theo tầng và số căn hộ.

Người phụ nữ bị phạt 2 triệu đồng khi đi mua hoa. Chiều 23/8, tổ công tác quận Phú Nhuận (TP.HCM) tại đường đường Hoàng Minh Giám, đoạn qua công viên Gia Định, phường 9 đã xử lý trường hợp bà T.T.N.L. (36 tuổi). Người phụ nữ này trình giấy thông hành do chính quyền địa phương cấp và cho biết trên đường mua hoa về nhà. Tuy nhiên, mua hàng trong thời điểm siết chặt giãn cách xã hội là vi phạm Chỉ thị 16 và bà N.L. bị lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng.

Người dân cần hỗ trợ liên hệ Trung tâm An sinh. Từ khi thành lập đến ngày 22/8, Chương trình SOS của Trung tâm An sinh Thành phố đã hỗ trợ 496 phần quà. Trong đó, 316 phần quà được trao thông qua phản ánh từ Tổng đài 1022. Trung tâm an sinh TP.HCM sẽ tiếp tục hỗ trợ giải quyết các trường hợp có nhu cầu cần được chăm lo lương thực, thực phẩm thiết yếu qua cổng thông tin 1022 và đường dây nóng của UBMTTQVN TP.HCM.

Hàng nghìn cuộc gọi hỏi về gói hỗ trợ Covid-19 vì thiếu tiền nhà trọ. Từ ngày 10/7 tới nay, đã có 5.256 cuộc gọi của người dân liên hệ đến hệ thống MTTQ các quận, huyện và TP Thủ Đức (TP.HCM) chia sẻ nguyện vọng mong muốn được hỗ trợ vì gánh nặng tiền nhà trọ, tiền điện nước.