Saigon Expresso: Người dân sẽ nhận bằng lái xe ngay sau khi sát hạch

Hôm nay, TP.HCM sẽ thực hiện thí điểm việc cấp giấy phép lái xe ngay sau khi có kết quả sát hạch tại Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi.

Ngày 28/11

Hôm nay, người dân sẽ được nhận “bằng lái xe” ngay sau khi sát hạch. Người dân sẽ được in trả kết quả trực tiếp và được xác nhận đã đậu trên hệ thống thay vì chờ đợi 10 ngày như trước. Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi (thuộc Trường trung cấp giao thông Tiến Bộ) là đơn vị đầu tiên thí điểm việc này. Sau đó, trung tâm căn cứ kết quả để báo cáo, đề xuất Sở GTVT TP.HCM triển khai rộng rãi.

Đốn hạ 14 cây cổ thụ ở tuyến đường trung tâm. Các cây trên địa bàn các quận: 1, 3, 5, 6, 10 bị đốn hạ do già cỗi, lệch tán, thân cong nghiêng, có nguy cơ bật gốc. Các cây sau khi đốn hạ được cắt thành từng lóng, sau đó kiểm đếm và đưa về bãi gỗ ở huyện Hóc Môn, chờ làm các thủ tục thẩm định để đấu giá.

Hai khung giờ 5-7h và 21-23h hôm nay, chung cư Hado Centrosa Garden (quận 10) phun xịt thuốc bảo vệ thực vật tại các tầng tiện ích. Ban quản lý tòa nhà yêu cầu cư dân đóng cửa trong thời gian xịt thuốc.

Nhiều cư dân Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh) nhận được thông tin giả mạo ví điện tử Momo. Email gửi đến cư dân thông báo cư dân sẽ nhận được gói hỗ trợ 1 triệu từ ví điện tử Momo. Khi cư dân bấm vào liên kết gửi đến và làm theo hướng dẫn sẽ bị trừ hết tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trạm y tế lưu động phải tiếp cận F0 mới trong vòng 24 giờ. Đây là quy định mới của UBND TP.HCM về trách nhiệm của các cơ sở y tế trong chăm sóc và quản lý F0 tại nhà. Việc phân rõ trách nhiệm của từng đơn vị nhằm tránh chồng chéo, đảm bảo quản lý F0 tại nhà và cộng đồng trên toàn TP có hiệu quả cao.

Trường học TP.HCM chuẩn bị để mở cửa giữa tháng 12. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, học sinh khối 9 và 12 sẽ đi học trực tiếp vào ngày 10/12 tại địa phương có dịch cấp độ 1 và 2. Phương án xử lý nếu có F0, gia cố các biện pháp an toàn, lên kế hoạch bổ sung kiến thức... đang được các trường rốt ráo chuẩn bị để đón học sinh lớp 9 và 12.

Thêm 2 triệu liều vaccine Pfizer từ Mỹ về đến TP.HCM. Số vaccine trên đã được chuyển giao thành công đến TP.HCM vào ngày 27/11, nâng tổng số vaccine Mỹ trao tặng Việt Nam lên hơn 20,5 triệu liều.

Kiến nghị cấp vốn cho nhiều dự án giao thông lớn. Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương dự kiến phân bổ cho TP.HCM trong năm 2022 chưa đáp ứng nhu cầu vốn, TP.HCM đưa ra nhiều kiến nghị cấp vốn cho nhiều dự án như: Quốc lộ 50, tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, rạch Xuyên Tâm,...

Highlands bị gửi đơn tố cáo vì nợ tiền mặt bằng gần 5 tháng. CTCP Nhà Hòa Bình vừa có đơn tố cáo gửi cơ quan Công an phường 25 (quận Bình Thạnh) tố Highlands nợ tiền mặt bằng với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Hai bên đã nhiều lần có công văn qua lại về việc giảm tiền thuê mặt bằng nhưng không đạt tiếng nói chung.

Giả gái mại dâm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an TP.HCM vừa triệt phá một băng nhóm chuyên giả gái mại dâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua lời khai, nhóm nghi can này thường hoạt động tại khu vực trung tâm TP.HCM. Mục tiêu nhóm này nhắm đến chủ yếu là người nước ngoài nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19, khách nước ngoài không du lịch tại Việt Nam nên băng nhóm này chuyển sang dàn cảnh khách Việt Nam để chiếm đoạt tài sản.