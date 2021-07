Saigon Expresso: Ngày cuối cùng tầm soát Covid-19 diện rộng

Chiến dịch xét nghiệm theo hình thức mẫu gộp với mục tiêu 500.000 người/ngày kết thúc hôm nay. Thông tin phong tỏa thành phố trong 10-15 ngày bị bác bỏ.

Ngày 5/7

TP.HCM kết thúc kế hoạch xét nghiệm 5 triệu dân. Hôm nay là ngày cuối cùng trong đợt xét nghiệm tầm soát Covid-19 diện rộng trên toàn thành phố. Chiến dịch lấy mẫu thực hiện theo hình thức mẫu gộp với mục tiêu đạt số lượng 500.000 người/ngày trên khắp địa bàn các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Bác tin phong tỏa TP.HCM trong 10-15 ngày. Chiều 4/7, mạng xã hội lan truyền thông tin: “Quyết định lock TP.HCM trong 10-15 ngày,... từ 0h thứ ba ngày 7/7 hoặc 12h thứ tư 8/7…”. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM khẳng định đây là thông tin thất thiệt. Ban Chỉ đạo đề nghị người dân bình tĩnh, cẩn trọng trước các thông tin lan truyền trên không gian mạng.

Đóng cửa chợ Tân Định vì có ca nhiễm Covid-19. Thông tin từ Ban quản lý chợ Tân Định (quận 1) cho biết chợ bắt đầu đóng cửa cách ly theo quy định trong vòng 14 ngày, từ 4/7 do có thương nhân tại chợ dương tính với Covid-19. Ca dương tính là chủ sạp 145 - kinh doanh mặt hàng cá tại chợ (trên đường Mã Lộ).

Hơn 100 chợ truyền thống đóng cửa, tiểu thương chuyển sang bán online. Dịch bệnh Covid-19 phức tạp khiến 104 chợ và 60 siêu thị, siêu thị mini tại TP.HCM phải tạm đóng cửa. Nhiều tiểu thương đã nghĩ ra cách bán hàng online, tiêu thụ thông qua kênh trực tuyến. Người dân có thể "đi chợ" qua số điện thoại của tiểu thương. Thực phẩm được giao đến tận nhà bằng tài xế công nghệ và xe ôm tại chợ.

Phong tỏa tháp S4 chung cư The Sun Avenue. UBND phường An Phú, TP Thủ Đức phong tỏa tháp S4 của chung cư The Sun Avenue tại số 28 Mai Chí Thọ do phát hiện 2 ca nghi nhiễm Covid-19. Hai người này sống tại tầng 29 của tháp S4 đã được đưa đi cách ly tập trung. Toàn bộ hành lang, thang máy và khu vực sảnh của tòa nhà đã được phun khử khuẩn.

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (cơ sở 1) lần thứ 2 bị Covid-19 xâm nhập. Hiện bệnh viện đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân vì phát hiện có 4 ca mắc Covid-19. Để tránh lây lan và đảm bảo an toàn cho người đến khám và làm việc, bệnh viện đã quyết định tạm ngừng khám chữa bệnh để khoanh vùng, sàng lọc tìm nguồn lây, phân loại người tiếp xúc với các ca bệnh.

Thí điểm cách ly F1 tại nhà theo công thức 14-14. Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố đã tiến hành rà soát lại toàn bộ các khu cách ly, thực hiện cách ly linh hoạt. Đặc biệt, sẽ thí điểm cách ly F1 tại nhà theo theo công thức 14 ngày cách ly tập trung, 14 ngày cách ly tại nhà (công thức 14-14), dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo bản đồ dự báo thời tiết, TP.HCM duy trì kiểu thời tiết mưa dông cả tuần. Mưa xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và đêm, không loại trừ những cơn mưa lớn bất chợt. Thời tiết có thể tiếp tục oi nóng nhưng chuyển mát về tối. Nhiệt độ dao động 25-33 độ C, chênh lệch khá lớn giữa ngày và đêm.