Saigon Expresso: Mưa lớn tiếp tục trong những ngày tới

Chuyên gia thời tiết cho biết mưa lớn do gió mùa tây nam thổi khá mạnh tạo ra các khối mây dông gây mưa rào. Đồng thời chuyên gia cảnh báo trời sẽ dông lốc mạnh, sét và gió lạnh.

Ngày 10/6

Dự báo trong những ngày tới mưa lớn vẫn còn xuất hiện. Chuyên gia thời tiết cho biết mưa lớn do gió mùa tây nam thổi khá mạnh tạo ra các khối mây dông gây mưa rào, đây là hiện tượng bình thường trong mùa mưa. Đồng thời chuyên gia cảnh báo trời sẽ dông lốc mạnh, sét và gió lạnh.

48 điểm, tuyến đường ngập úng nặng mùa mưa bão năm nay. Sở Xây dựng dự kiến TP.HCM có thể xảy ra ngập nặng tại 15 tuyến đường (giảm từ 18 còn 15 so với năm 2020); 24 điểm có thể ngập tức thời, ngập do hệ thống thoát nước thu nước không kịp; ngoài ra còn 9 tuyến đường ngập do triều cường. Người dân có thể gọi số 1022 khi có nước ngập, cây đổ.

20h ngày 10/6, hệ thống VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến “Vaccine phế cầu và các vaccine cần thiết cho trẻ em và người lớn giai đoạn giao mùa”. Các chuyên gia sẽ hướng dẫn các dấu hiệu và tư vấn vaccine phòng tránh các phế cầu khuẩn gây viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa cấp cùng các biến chứng thần kinh. Độc giả quan tâm có thể đặt câu hỏi tại đây .

Nguồn cung trứng, thịt... ở TP.HCM không thiếu. Sở Công thương cho biết hiện giá bán và nguồn cung trứng, thịt gia súc, gia cầm trong chương trình bình ổn thị trường của TP vẫn ổn định. Giá trứng bình ổn tới tay người tiêu dùng vẫn đang giữ ổn định với 29.500 đồng/chục trứng gà và 35.000 đồng/chục trứng vịt. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã đề xuất xin tăng 1.000-2.000 đồng/chục.

TP.HCM có thể xảy ra dịch sốt xuất huyết lớn từ nay đến cuối năm. HCDC cho biết những năm trước tháng 6 là giai đoạn thấp điểm của dịch này, tuy nhiên năm nay số ca có chiều hướng gia tăng. Ngành y tế TP dự báo từ nay đến cuối năm sẽ xảy ra dịch lớn và khuyến cáo nguy cơ sốt xuất huyết có mặt ở ngay trong nhà dân.

CSGT TP.HCM không thông báo vi phạm qua điện thoại, email. Lực lượng CSGT xử phạt vi phạm hành chính bằng 2 hình thức gồm: phát hiện trực tiếp và xử lý bằng hình ảnh ghi lại từ hệ thống camera giám sát, hình ảnh do người dân, tổ chức cung cấp. Đối với hình thức xử phạt qua hình ảnh, chủ phương tiện vi phạm sẽ nhận được giấy thông báo kèm hình ảnh vi phạm.

Bạn đọc ở TP.HCM có câu chuyện muốn chia sẻ hay vấn đề cần phản ánh có thể gửi thông tin về hộp mail Saigontalk@zing.vn.