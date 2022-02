Saigon Expresso: Mời kiểm toán rà soát thu chi quỹ ở chung cư quận 7

Cư dân chung cư Luxcity (quận 7) tranh cãi về việc hơn 1 tỷ đồng đã chi từ quỹ bảo trì mà không có hóa đơn chứng từ. Ban quản trị quyết định mời lực lượng chức năng vào cuộc.

Ngày 8/2

Tăng 251 chuyến bay đến Tân Sơn Nhất sau Tết. Từ ngày 7 đến 10/2, các hãng sẽ tăng 251 chuyến bay về TP.HCM, gồm các đường bay từ Hà Nội, Đà Nẵng, Hải phòng, Huế, Chu Lai, Thanh Hóa và Vinh. Tổng các chuyến bay thường lệ đến TP.HCM thời gian này sẽ đạt 3.180 chuyến, cung ứng hơn 667.000 ghế.

Sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục ùn ứ cả ngày qua. Tuy không còn cảnh khách kẹt tại khu vực taxi dịch vụ (làn D) như những ngày trước, phần lớn lượng khách tập trung ở thang máy để lên tầng 3 của nhà xe để đón taxi công nghệ. Theo Cảng vụ hàng không miền Nam trong 7/2 sân bay đón gần 69.000 khách đến ga quốc nội, giảm 1.500 người so với hôm trước.

Mời kiểm toán rà soát thu chi quỹ ở chung cư Luxcity (quận 7) sau Tết. Trong năm trước, cư dân tranh cãi dai dẳng về việc hơn 1 tỷ đồng Ban quản trị đã chi từ quỹ bảo trì mà không có hóa đơn chứng từ, không rõ mục đích và thời gian xuất tiền. Sau nhiều lần bị phản ánh, Ban quản trị quyết định sẽ mời lực lượng chức năng vào cuộc, tuy nhiên chưa rõ thời gian cụ thể.

Ngành du lịch thành phố thu về gần 3.100 tỷ đồng trong dịp Tết. Sở Du lịch TP cho biết trong thời gian 29/1 đến mùng 6 Tết lượng du khách tại các khu điểm đạt khoảng 280.000 lượt mang lại doanh thu tương đương 300 tỷ đồng ; 500.000 phòng lưu trú được khai thác thu về khoảng 1.200 tỷ đồng ; hơn 1 triệu lượt khách sử dụng các dịch vụ ăn uống, vận chuyển thu 1.600 tỷ đồng .

Cư dân "khoe" giá cước taxi từ sân bay về chung cư trong và sau Tết. Từ sân bay về đến Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh), cư dân bị "hét giá" ở mức gấp 2-3 lần 400.000-800.000 đồng/chuyến, thế nhưng vẫn phải đợi chờ rất lâu vì thiếu xe. Về khu Thảo Điền và một số chung cư ở TP Thủ Đức, các cư dân đã phải chi khoảng 300.000 đồng trong khi giá thông thường 170.000-200.000 đồng.

Tội phạm ngày Tết giảm mạnh. Công an TP.HCM cho biết trong 9 ngày Tết trên địa bàn không xảy ra khủng bố, phá hoại và gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn. Về trật tự xã hội ghi nhận 28 vụ phạm tội (giảm 57 vụ so với cùng kỳ).

TP Thủ Đức sẽ dẫn dắt kinh tế TP.HCM. Giai đoạn 2020-2035, khu vực phía Đông TP sẽ được xây dựng thành đô thị sáng tạo, tương tác cao, dẫn dắt các hoạt động kinh tế tri thức như đào tạo, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao. Chỉ tiêu đến năm 2035, tỷ trọng GDP của TP Thủ Đức đóng góp 1/3 GRDP của TP.HCM và 7% GDP cả nước.