Saigon Expresso: Mở lại các chốt kiểm soát dịch

Ngày 16/7

Hôm nay, 150 cửa hàng Con Cưng, 65 cửa hàng Guardian và hệ thống Vinshop sẽ được dùng để đưa mặt hàng rau củ và đông lạnh vào bán. Ngoài ra, thành phố còn có 7 doanh nghiệp logistics và thương mại độc lập tham gia bán hàng thiết yếu với công suất 1.000 tấn/ngày. Sở Công Thương cũng đã làm việc với các sàn thương mại điện tử Tiki, Lazada, Sendo để bán hàng rau củ quả. Việc bổ sung nguồn hàng ra nhiều điểm bán nhằm giúp giữ giá cả bình ổn và giảm tải cho các cửa hàng bách hóa tiện lợi.

Từ 0h sáng 16/7, phong tỏa, cách ly tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 đối với một phần khu phố 5 và khu phố 6, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức (gồm: một phần Tổ dân phố 39, 40, 41, 46, 47, 48 và Tổ dân phố 49, 51 thuộc khu phố 5 và khu phố 6). Thời gian thực hiện phong tỏa, cách ly cho đến khi có thông báo mới.

Trong một tuần áp dụng Chỉ thị 16, TP.HCM đã xử phạt 3.931 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng . Ngoài việc xử lý tại các chốt, các địa phương còn thành lập tổ kiểm tra lưu động để giám sát hoạt động đi lại của người dân.

Mưa lớn chiều 15/7 khiến nhiều khu vực tại đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Tống Hữu Định, Quốc Hương (TP Thủ Đức) ngập nặng, hàng loạt xe cộ chết máy, người dân vất vả lội nước về nhà. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 19/7, khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến 24-27 độ C, cao nhất 35 độ C.

Hôm qua, siêu thị Co.op Food trên đường Tây Hòa (TP Thủ Đức), Vinmart (Bình Thạnh) cùng nhiều cửa hàng bách hoá khác ở TP.HCM hết sạch gừng và sả tươi. Nhu cầu mua các mặt hàng này ở cả các trang thương mại điện tử cũng tăng sao. Thông tin gừng, sả có tác dụng điều trị Covid-19 khiến nhiều người dân đổ xô đi mua các mặt hàng này với số lượng lớn. Để đáp ứng nhu cầu người dân, một vài chợ tạm ngưng sẽ được thí điểm bán rau củ trở lại và nhiều "siêu thị" lưu động sẽ được thiết lập.

Cư dân các chung cư New City, Lexington Residence (TP Thủ Đức) quyên góp mền gối, quạt máy, thực phẩm,… gửi tặng những bệnh viện dã chiến ở TP.HCM. Các bác sĩ bệnh viện dã chiến sau khi nhận được các phần quà này đã chia sẻ cho bệnh nhân để họ có thêm sức khỏe vượt qua bệnh tật.

Hình ảnh người phụ nữ tự ý chạy xe máy vào khu vực phong tỏa ở phường Tân Phú (TP Thủ Đức) được lan truyền trên mạng xã hội. Khi bị cảnh sát mời về trụ sở làm việc, người này la hét và không hợp tác. Hơn một giờ, cảnh sát mời được người phụ nữ về phường và xử lý theo quy định.

Phường Linh Xuân và Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức) với 122.000 dân sẽ bị phong toả từ 12h ngày 16/7 để phòng chống Covid-19. Người dân trên địa bàn 2 phường này được yêu cầu không ra khỏi nơi phong toả, trừ người thực hiện công vụ, nhân viên y tế, cấp cứu, khám chữa bệnh; giữ đúng khoảng cách, không tập trung quá 2 người nơi công cộng. Trước đó, TP Thủ Đức đã phong toả 5 phường gồm: Tân Phú, Bình Chiểu, Trường Thạnh, Tăng Nhơn Phú A và Long Thạnh Mỹ.

Chốt kiểm soát trên các đường liên quận huyện TP.HCM hoạt động trở lại sau hai ngày tạm ngưng, việc kiểm tra linh hoạt theo xác suất hoặc siết chặt. Lực lượng chức năng ngoài kiểm tra tại các chốt sẽ tăng tuần tra lưu động trên đường để kiểm soát đi lại. Phương pháp này nhằm tránh ùn ứ ở các chốt nội thành.

Hơn 130 bác sĩ dinh dưỡng, chấn thương chỉnh hình, lão khoa, sản phụ khoa, tai mũi họng, gan mật… cung cấp số điện thoại cá nhân, thông báo khung giờ riêng để người dân gọi khi cần. Với những bệnh nhân cần phải sử dụng thuốc, tùy theo bệnh, bác sĩ sẽ khai thác kỹ các vấn đề liên quan và có thể đưa tên thuốc để người dân đến nhà thuốc tây mua thuốc, các bác sĩ tư vấn không bán thuốc cho bất kỳ ai.

TP.HCM vừa phát hiện thêm một ổ dịch mới là công ty thuộc phường Tân Thạnh (quận Tân Phú). Sau khi tầm soát nhân viên công ty bằng phương pháp test nhanh và rRT-PCR, ngành y tế phát hiện tổng cộng 76 người dương tính với Covid-19. Những người này đã được đưa cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả rRT-PCR khẳng định.