Saigon Expresso: Mở bán vé tàu cao điểm vận tải hè từ 25/4

Từ 25/4, ngành đường sắt sẽ chính thức mở bán vé tàu phục vụ hành khách đi lại trong đợt cao điểm vận tải hè 2022.

Ngày 25/4

Sân bay Tân Sơn Nhất khai thác trở lại 2 đường băng. Đại diện Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết đường cất hạ cánh 25R/07L sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đưa vào khai thác trở lại từ 14h chiều 25/4. Theo Cảng vụ Hàng không Miền Nam, sau khi dự án cải tạo, nâng cấp đường băng và đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất hoàn thành, công suất khai thác chuyến bay sẽ được nâng lên gấp rưỡi so với hiện tại, giúp đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, nhất là dịp lễ 30/4 và cao điểm hè.

Mở bán vé tàu cao điểm vận tải hè từ 25/4. Từ 8h ngày 25/4, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội chính thức mở bán vé tàu Thống nhất phục vụ hành khách đi lại trong đợt cao điểm vận tải hè 2022 từ 26/5-21/8. Theo đó, ngành đường sắt sẽ chạy lại đôi tàu khách Thống nhất SE1/SE2 và kéo dài hành trình Hà Nội - TP.HCM như cũ đối với đôi tàu SE3/SE4. Trước mắt, đường sắt mở bán 4 đôi tàu khách Thống nhất chạy hàng ngày trên tuyến Bắc - Nam gồm: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8.

TP.HCM sẽ giải quyết thủ tục hành chính trong ngày. 88 thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trong ngày tại TP.HCM được kỳ vọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Chuỗi Ngày sách và văn hóa đọc tại TP.HCM đạt doanh thu lớn. Chuỗi Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường sách Nguyễn Văn Bình khép lại sau 5 ngày với tổng doanh thu hơn 5,6 tỷ đồng . Trong đó, doanh thu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ là 4,5 tỷ đồng , số lượng sách bán ra là 200.000 bản; doanh thu tại đường sách Nguyễn Văn Bình đạt khoảng 1,1 tỷ đồng , với hơn 10.500 cuốn sách được bán ra.

Hoạt động kinh doanh bất động sản tại TP.HCM suy giảm 2 năm liên tiếp. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tốc độ tăng trưởng của hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 17,32% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 25,2% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp bất động sản đăng ký thành lập mới giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, tổng vốn đăng ký giảm sâu 84,6%.

Gần 5.000 học sinh, sinh viên, giáo viên TP.HCM tham gia giải chạy S-Race. Tại TP.HCM, S-Race 2022 được tổ chức ở TP Thủ Đức đã thu hút 1800 học sinh THCS, 1000 học sinh THPT và 1505 sinh viên đến tham dự với các cự ly 3 km dành cho nam sinh viên, nam THPT và 1,5 km dành cho nữ sinh viên, nữ THPT, nữ THCS và nam THCS.

Không còn người phải cách ly tập trung vì mắc Covid-19. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 24/4, TP.HCM còn 6.730 ca mắc Covid-19 đang cách ly, điều trị. Trong đó có 5.873 ca cách ly tại nhà và 497 ca đang điều trị tại các bệnh viện. Đặc biệt, không còn ca mắc Covid-19 phải cách ly tập trung.

Công nhân TP.HCM khó đủ tiền mua nhà xã hội 1- 1,6 tỷ đồng . Theo Chủ tịch Liên đoàn lao động Trần Thị Diệu Thúy, thu nhập của công nhân tại TP.HCM còn thấp, không tích lũy đủ số tiền ban đầu và trả hàng tháng. Ngoài ra, dự án nhà ở xã hội ở thành phố quá ít so với nhu cầu nên ngay cả những người đã để dành được 300-500 triệu đồng cũng khó mua được.

Ngày hôm nay có thể có mưa dông rải rác. Buổi sáng có mây, nắng nhẹ. Lượng tia UV cao nhất ở mức 9. Nhiệt độ buổi sáng dao động 28-33 độ. Giữa trưa có mưa dông rải rác vài nơi, lượng mưa khoảng 1 mm. Buổi chiều trời nhiều mây, nắng nhẹ nhưng không khí khá oi bức. Nhiệt độ buổi chiều tăng nhẹ, trong khoảng 30-35 độ C. Cuối chiều có khả năng mưa dông ở vài khu vực. Buổi tối và đêm trời nhiều mây. Khoảng 20h có thể có mưa dông ở vài khu vực. Nhiệt độ trong khoảng 28-30 độ C.