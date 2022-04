Saigon Expresso: Mặt bằng vàng thành nơi đỗ xe, bán hàng rong

Gần một nửa mặt bằng trên đường Ngô Đức Kế (quận 1) chưa có chủ, nhiều chủ tiệm hàng rong tận dụng để kê ghế bán hàng, làm chỗ đậu xe.

Ngày 18/4

3 dự án khơi thông cửa ngõ TP.HCM sắp được khởi công. Mở rộng quốc lộ 50, xây nút giao An Phú, đường nối Trần Quốc Hoàn là những dự án trọng điểm dự kiến được khởi công trong vòng 6 tháng tới.

Sẽ không thiếu xe phục vụ khách dịp lễ 30/4. Sở GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan phải xây dựng các phương án như số lượng xe, giá vé… nhằm đảm bảo phục vụ hành khách đi lại trong dịp lễ này. Sở nhận định với giá nhiên liệu tăng cao, người dân còn e ngại dịch bệnh, nhu cầu đi lại của hành khách sẽ giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước.

TP.HCM lắp gần 50 camera phạt nguội ở quốc lộ 1. Hệ thống camera giám sát do Cục CSGT (Bộ Công an) đầu tư lắp đặt được bàn giao cho Phòng CSGT TP.HCM vận hành. Vị trí lắp đặt hệ thống thuộc địa bàn quản lý của 8 đội CSGT gồm: Rạch Chiếc, Bình Triệu, An Sương, Phú Lâm, An Lạc và Tân Túc, kéo dài trên khoảng 45 km quốc lộ 1, từ TP Thủ Đức đến huyện Bình Chánh.

Thủ Đức nên có thẩm quyền ngang cấp tỉnh. Lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị TP Thủ Đức cần chọn ra 70-80% nội dung thẩm quyền của cấp tỉnh để đề xuất áp dụng làm cơ chế đặc thù phát triển.

Mặt bằng vàng tại TP.HCM thành nơi đỗ xe, bán hàng rong. Gần một nửa mặt bằng trên đường Ngô Đức Kế (quận 1) chưa có chủ, nhiều chủ tiệm hàng rong tận dụng để kê ghế bán hàng, làm chỗ đậu xe.

Kiểm tra các hạng mục của cầu Thủ Thiêm 2. Lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM đã đi kiểm tra hiện trường công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, tháo gỡ những vướng mắc nhằm kịp thời đưa công trình cầu Thủ Thiêm 2 khánh thành chào mừng ngày lễ 30/4.