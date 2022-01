Saigon Expresso: Mang vũ khí nộp công an, người dân được nhận quà

Nhiều thanh niên, người cao tuổi tại phường Linh Trung (TP Thủ Đức) mang đao, kiếm, súng, đạn,... nộp cho công an. Mỗi người được tặng một phần quà là 5 kg gạo, mì, sữa, đường...

Ngày 23/1

Sân bay, ga tàu đông khách. Những ngày giáp Tết, số lượng người dân đến sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn để đi về các tỉnh đông hơn so với ngày bình thường. Tâm lý chung của người dân là muốn về sớm nghỉ tết cùng gia đình sau thời gian dài xa cách vì đại dịch.

Tuần thứ ba liên tiếp TP.HCM là "vùng xanh". Ở cấp quận huyện, chỉ còn huyện Nhà Bè cấp độ 2, còn lại đều đạt cấp độ 1. Tuần này không có quận huyện tăng cấp độ dịch. Hai địa phương giảm từ cấp 2 xuống cấp 1 là quận 1 và huyện Cần Giờ.

Mang "hàng nóng" nộp công an được nhận quà. Công an phường Linh Trung (TP Thủ Đức) phát động ngày hội toàn dân giao nộp, tố giác hành vi mua bán, tàng trữ sử dụng chế tạo trái phép vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn phường. Nhiều thanh niên, người cao tuổi mang đao, kiếm, súng, đạn,... nộp cho công an sau cuộc vận động đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2022. Sau khi giao nộp vũ khí, mỗi người được tặng một phần quà là 5 kg gạo, mì, sữa, đường, cá hộp...

Không bị cách ly, người dân TP.HCM tranh thủ mua vé về quê ăn Tết. Lượng khách đổ về Bến xe Miền Đông mua vé về các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên những ngày gần đây tăng cao, do một số tỉnh bỏ quy định cách ly tại nhà.

Xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại chung cư La Astoria (TP Thủ Đức). Chiều qua, nhân viên y tế của phường Bình Trưng Tây vừa đến chung cư để lấy mẫu test nhanh Covid-19, hỗ trợ tư vấn các trường hợp nghi nhiễm, kích hoạt quy trình cách ly.

Tài xế xe cứu hộ báo bị lừa lấy ôtô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Nam tài xế xe cứu hộ trình báo bị lừa lấy mất chiếc ôtô hiệu VinFast trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh).

Sinh viên khó khăn được tổ chức đưa đón về quê miễn phí. Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM tiếp tục triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân” để hỗ trợ sinh viên còn kẹt lại thành phố hoặc không có điều kiện về quê đón Tết với hơn 1.000 vé. Sau Tết, trung tâm bắt đầu hành trình đón sinh viên trở lại thành phố.

Phiên chợ Tết tại chung cư Lexington Residence (TP Thủ Đức). Ban quản lý chung cư thông báo hiện có 44 gian hàng được mở, kinh danh đa dạng các mặt hàng. Phiên chợ mở cửa đón khách hôm qua và hôm nay.

Thu giữ lượng lớn thuốc điều trị Covid-19. Cục Quản lý thị trường TP.HCM đang tạm giữ lượng lớn thuốc dùng để phòng, điều trị Covid-19 do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc. Lượng thuốc thu giữ tại một điểm kinh doanh nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, do ông Trần Thanh Thảo (38 tuổi) làm chủ.