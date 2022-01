Saigon Expresso: Không khí mù khô ở TP.HCM có thể gây bệnh về hô hấp

Chuyên gia khuyến cáo hiện tượng này mù khô và mù sương sẽ khiến bụi mịn bay ở tầm thấp. Do đó người dân cần che chắn khi ra đường, đặc biệt là trẻ em.

Ngày 5/1

Quán bar, karaoke mở lại từ 10/1. Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã ký văn bản khẩn cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage được phép hoạt động trở lại.

Quận 4 chưa cho học sinh lớp 7, 8 tới trường. Lý do là các trường trong quận dành những ngày đầu tuần để gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh về công tác trở lại trường của học sinh. Toàn TP có thêm khoảng 680.000 học sinh lớp 7, 8, 10, 11 trở lại trường hôm qua.

Chung cư La Astoria (TP Thủ Đức) khuyến cáo an toàn sau đợt phun thuốc diệt côn trùng đêm qua. Ban quản lý đề nghị cư dân không chạm tay lên tường còn ướt và giữ trẻ em tránh xa khu vực phun thuốc tại toàn bộ khuôn viên sân vườn, khu vực công cộng, hành lang nội khu, khu vực đỗ xe, nhà rác các tầng.

Chung cư Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức) vệ sinh toàn bộ kính mặt ngoài của tháp 4 từ ngày mai đến 8/1, trong 8-18h. Ban quản lý khuyến cáo cư dân tháp này nên đóng cửa sổ, cửa ban công, rèm cửa trong thời gian thi công, để đảm bảo an toàn cho công nhân đu dây cũng như sự riêng tư của cư dân.

Triều cường đạt đỉnh đầu năm vào chiều 4/1. Nhiều người và phương tiện phải lội nước tại một số tuyến đường ở quận 7 vào giờ tan tầm. Tuy nhiên mức ngập không quá cao.

Chuyên gia khuyến cáo các bệnh về đường hô hấp do trời mù từ sáng tới trưa qua. Do ảnh hưởng của mưa trái mùa hôm 3/1, TP xuất hiện mù khô và mù sương. Chuyên gia khuyến cáo hiện tượng này sẽ khiến bụi mịn bay ở tầm thấp. Do đó người dân cần che chắn khi ra đường, đặc biệt là trẻ em.

Ca tử vong do dịch ở TP thấp nhất 47 ngày qua. Số ca tử vong do Covid-19 hôm 3/1 giảm còn 26 ca. Ngoài ra, TP ghi nhận thêm một ca Omicron là người nhập cảnh đã được cách ly.

Khu đô thị đầu tiên ở TP.HCM có xe buýt nội khu. Từ hôm qua, xe buýt điện được đưa vào hoạt động tại khu đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức), phục vụ cư dân miễn phí. Tuyến xe có lộ trình 5 km, hoạt động từ 5h30 đến 22h hàng ngày với tần suất 20 phút/lượt.

TP.HCM thí điểm đón du khách quốc tế có “hộ chiếu vaccine”. Hiện ngành du lịch TP đã chuẩn bị về nguồn lực, sản phẩm dịch vụ, tour tuyến… sẵn sàng cho việc đón khách quốc tế trở lại.

Công an TP.HCM cảnh báo sau vụ 3 người thiệt mạng trong nhà trọ vì nổ khí gas. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH lưu ý người dân nếu ngửi thấy mùi khí gas trong nhà tuyệt đối không sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc dụng cụ làm phát sinh tia lửa, tia nhiệt. Sau đó, người dân nhanh chóng khóa van bình gas, mở cửa cho khí gas bay ra ngoài, đồng thời di chuyển ra khỏi nhà và gọi 114.