Saigon Expresso: Khởi hành tour đến Cần Giờ tri ân lực lượng tuyến đầu

Sáng 19/9, ngành du lịch TP.HCM tổ chức tour đầu tiên tri ân hơn 100 khách là đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống Covid-19 tham quan Cần Giờ.

Ngày 19/9

Mở tour đầu tiên đến Cần Giờ. Hôm nay, ngành du lịch TP.HCM tổ chức tour đầu tiên tri ân hơn 100 khách là đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống Covid-19 tham quan Cần Giờ. Đây là một trong 3 địa phương tại TP.HCM đã công bố kiểm soát dịch và được Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố cho thí điểm mở cửa một số loại hình sản xuất, dịch vụ. Tất cả du khách, hướng dẫn viên, tài xế, nhân sự tổ chức, phục vụ hậu cần tại các điểm đến phải tiêm hai mũi vaccine ngừa Covid-19, xét nghiệm nhanh âm tính, tuân thủ 5K.

Đề xuất cấp thẻ xanh Covid-19 cho người tiêm 1 mũi vaccine. Sở Y tế TP.HCM đề xuất cấp thẻ xanh Covid-19 cho người đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine hoặc điều trị khỏi Covid-19. Sở cũng kiến nghị chỉ dùng một thuật ngữ thẻ xanh Covid-19 và tích hợp thẻ trên ứng dụng "Y tế HCM". Thẻ xanh sẽ thí điểm trên địa bàn quận 7 để đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng.

F0 không có chứng nhận khỏi bệnh cần tiêm vaccine để có "thẻ xanh". Ngày 18/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM gửi UBND và trung tâm y tế các quận huyện, TP Thủ Đức nội dung Hướng dẫn xác định người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh. Theo đó, người không được tổ chức hoặc cá nhân xác nhận là F0 khỏi bệnh, cần tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 để được cấp "thẻ xanh".

TP.HCM tiếp tục xét nghiệm diện rộng đến 30/9. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết TP vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng đến 30/9. Hiện TP.HCM đang tiến hành xét nghiệm đợt 4.

Tỷ lệ F0 tại TP.HCM ở vùng xanh, vùng vàng giảm mạnh. Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), sau 3 đợt xét nghiệm, tỷ lệ dương tính Covid-19 vùng nguy cơ là vùng xanh, vùng vàng giảm. Hiện, tỷ lệ dương tính vùng xanh, cận xanh chỉ còn 0,5% và vùng vàng chỉ còn 0,6%.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở TP.HCM "đi ngang". Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, một tháng qua, số ca tử vong tại TP.HCM có xu hướng giảm liên tục. Đặc biệt, 3 ngày qua, biểu đồ ca tử vong "đi ngang", dao động 160-166 trường hợp. Từ 1/1 đến nay, thành phố ghi nhận 166.564 ca xuất viện cộng dồn và 13.099 bệnh nhân tử vong.

Quận 10 và quận 8 không có F0 tử vong tại nhà. TP.HCM đang triển khai mô hình chăm sóc F0 tại cộng đồng do Đại học Y Dược TP.HCM đề xuất. Mô hình này đã áp dụng thành công ở quận 10 và quận 8. Hiện tại, 2 địa phương này đã không còn F0 tử vong tại nhà.

Quận, huyện tại TP.HCM cạn nguồn vaccine. Một số quận huyện ở TP.HCM vẫn tiếp tục tiêm vét cho người chưa tiêm mũi 1 vaccine ngừa Covid-19, và tiêm mũi 2 cho người đã đủ thời gian. Tuy vậy, có nhiều địa phương như quận 4, quận 8, huyện Củ Chi... đã cạn vaccine và đang chờ được phân bổ.

Phát hiện 6 F0 trong thùng xe tải "luồng xanh". Sáng ngày 18/9, tổ công tác thuộc Đội CSGT Bình Triệu phát hiện xe tải có mã QR nhận diện luồng xanh chở 6 người là F0 trong thùng xe tải. Tài xế, phương tiện và 6 F0 mắc Covid-19 đã được bàn giao cho công an phường An Bình (TP Dĩ An, Bình Dương) để xử lý theo quy định.

Phát hiện 135 trường hợp cảnh báo F0 "đi trên đường". Công an TP.HCM cho biết theo thống kê đến 16/9, thông qua ứng dụng VN-EID đã phát hiện 135 trường hợp F0 đi qua các chốt, trạm kiểm soát. Sau xác minh, có 33 người đã khỏi bệnh, còn lại 102 trường hợp là F0. Trong đó có 50 F0 được cấp giấy đi đường, lực lượng chức năng đã thu hồi 10 giấy và thông báo hủy giấy đối với 40 trường hợp.

Lập chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi vì dịch Covid-19. UBND TP.HCM có công văn gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, Ban Tôn giáo, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM yêu cầu địa phương thăm hỏi, động viên và nắm bắt nguyện vọng của người thân đang nuôi dưỡng để tham mưu, xây dựng chính sách trước mắt và lâu dài cho từng nhóm trẻ.

Chung cư tổ chức đón Tết Trung thu. Hai chung cư trên địa bàn TP Thủ Đức là Masteri An Phú và Masteri Thảo Điền sẽ tổ chức đêm hội Trung thu cho các em thiếu nhi tại đây. Trong đó, Masteri Thảo Điền sẽ thực hiện "Vui Trung Thu Online" trên nền tảng Zoom. Tại Masteri An Phú, "chú Cuội" và "chị Hằng" (đã tiêm vaccine và xét nghiệm âm tính) sẽ đến từng căn hộ trao quà cho các em nhỏ.