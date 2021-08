Saigon Expresso: Kéo dài giãn cách xã hội hai tuần từ hôm nay

Giãn cách xã hội toàn TP.HCM thêm 14 ngày từ hôm nay. TP Thủ Đức triển khai tiêm vaccine lưu động cho người dân.

Ngày 2/8

Giãn cách xã hội thêm 14 ngày từ 0h hôm nay. Người dân được yêu cầu "ai ở đâu ở đấy", tuân thủ tuyệt đối biện pháp cách ly, không rời TP.HCM khi chưa được phép. Thành phố vẫn phối hợp các địa phương đưa người dân về quê.

Tối qua, DJ chơi nhạc trên ban công chung cư Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức). Cư dân tên Nguyễn Hoàng Minh Thông làm DJ tự do, đã đề xuất phát các bản nhạc sôi động lúc 20h cho hàng xóm chung vui, giải tỏa căng thẳng. Trước đó vào tối 31/7, chung cư Masteri An Phú cũng có buổi tiệc âm nhạc do DJ người Nga đảm nhận.

Hôm qua, thành phố triển khai tiêm vaccine lưu động bắt đầu tại TP Thủ Đức. Xe lưu động đến từng hẻm, vào các khu cách ly, khu phố phong tỏa, đã tiêm cho gần 200 người. Hiện TP.HCM có 1.200 đội và phấn đấu mỗi đội tiêm 200 mũi một ngày.

“Bản đồ” kết nối giúp đỡ người khó khăn ra đời. Anh Phạm Thanh Vi (32 tuổi) sáng lập ứng dụng SOSmap được khoảng một tuần, kết nối rất nhiều người cho và người nhận nhu yếu phẩm. Người dân cần hỗ trợ nhu yếu phẩm, gặp hoàn cảnh khó khăn có thể vào trang SOSmap.net, điền các thông tin cần hỗ trợ. Đội kỹ thuật sẽ xác minh thông tin và hiển thị trên bản đồ cứu trợ. Sau đó, các đội nhóm của SOSmap sẽ liên hệ hoặc kết nối với các tổ chức giúp đỡ người khó khăn.

TP Thủ Đức lập tổ cấp cứu tại nhà cho F0. Địa phương lần đầu ra quân 40 đội phản ứng nhanh cấp cứu và phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, gồm 34 đội cấp phường, 6 đội cấp thành phố sẽ đóng chốt tại các vùng.

TP.HCM kêu gọi gấp người hiến máu nhóm O trong hai ngày tới. Lượng máu O dự trữ tại ngân hàng máu của thành phố sáng hôm qua chỉ còn 640 túi, trong khi nhu cầu của các bệnh viện cần ít nhất 150 túi mỗi ngày. Bác sĩ kêu gọi người dân hiến máu, tiểu cầu tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học (quận 5) vào 7-12h và 13h30-16h30 các ngày trong tuần. Người đến hiến máu mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Tân Phú là quận đầu tiên ở TP.HCM lập khu cách ly cho bệnh nhân mắc Covid-19 nhẹ, giúp giảm tải áp lực tại các bệnh viện dã chiến. Địa phương trưng dụng 2 trường học làm khu cách ly, quy mô 600 giường, trang bị bình oxy và đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cơ bản.

Người dân xếp hàng nhiều giờ khi đi mua hàng theo phiếu. Tại các siêu thị, nhiều người phải chờ 2-3 giờ vẫn chưa tới lượt vào, sau đó chờ thêm khoảng thời gian tương tự để thanh toán. Người mua hàng với số lượng nhiều, nhưng các siêu thị nhỏ không đủ mặt hàng thực phẩm tươi. Do đó lượng người đổ về các siêu thị lớn gây ra cảnh dồn ứ.

Shipper dùng thẻ thông hành giả bị phạt. Người đàn ông làm nghề shipper xuất trình thẻ ghi tên công ty Grab kèm địa bàn hoạt động, tuy nhiên tổ công tác quét mã QR không được. Lực lượng chức năng còn phát hiện người này có thêm 4 thẻ giao hàng tương tự, ghi địa bàn hoạt động tại các quận khác. UBND phường 14 (quận Gò Vấp) lập biên bản xử phạt người này 1-3 triệu đồng. Đại diện Grab cũng cho biết sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn với trường hợp trên.

Tính đến nay toàn thành phố chỉ còn 29/237 chợ truyền thống hoạt động. Trong đó 14 quận nội thành và có số dân đông không có chợ truyền thống, gồm TP Thủ Đức, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10, quận 11, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, quận Tân Phú, huyện Hóc Môn và Nhà Bè.