Saigon Expresso: Hơn 820.000 người đã tiêm mũi 2 vaccine

Tổng số mũi vaccine đã tiêm đến ngày 8/9 là 7.071.865. Trong đó, mũi 1 là 6.246.613 và mũi 2 là 825.252 người.

Ngày 10/9

TP.HCM đã tiêm hơn 7 triệu liều vaccine. Tổng số mũi vaccine đã tiêm đến ngày 8/9 là 7.071.865. Trong đó, mũi 1 là 6.246.613 và mũi 2 là 825.252. Số người được tiêm trên 65 tuổi, có bệnh nền là 775.140 người.

Hơn 1,7 triệu túi an sinh đã được gửi đến người dân. Từ 15/8 đến 8/9, Trung tâm an sinh TP.HCM phân phối hơn 1,7 triệu túi an sinh và hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, trị giá hơn 81 tỷ đồng đến TP Thủ Đức, các quận, huyện và các bếp ăn từ thiện.

Hàng quán chưa sẵn sàng bán mang đi. Các ứng dụng giao đồ ăn cho biết đã sẵn sàng cả về mặt nền tảng lẫn lực lượng shipper, tuy nhiên nhiều hàng quán vẫn gặp khó trong việc trở lại kinh doanh nội quận TP.HCM. Nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm và đồ uống (F&B) cho rằng việc kinh doanh trở lại lúc này rất tốn kém và khó khả thi trước những quy định nghiêm ngặt phòng chống dịch.

TP.HCM cân nhắc điều chỉnh nới lỏng một số dịch vụ phù hợp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân từ đây tới 15/9. Vùng đỏ cho phép shipper đi chợ hộ, người dân vùng xanh được phát phiếu đi mua hàng 1 lần/tuần. Riêng quận 7 và huyện Củ Chi người dân được đi chợ 2 lần/tuần. Người đi mua hàng phải được tiêm 1 mũi vaccine hoặc là F0 đã khỏi bệnh. Các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ phục vụ mang đi, hoạt động theo phương thức 3 tại chỗ, hộ gia đình. Các hoạt động bán hàng online, dịch vụ giao nhận trực tuyến được hoạt động trở lại thông qua shipper, doanh nghiệp vận tải, bưu chính và logistics...

Hơn 1.500 F0 khỏi bệnh đăng ký chống dịch. Hưởng ứng lời kêu gọi F0 đã khỏi bệnh đăng ký tham gia phòng chống dịch Covid-19, tính đến ngày 8/9 TP có hơn 1.500 tình nguyện viên F0 đăng ký tham gia công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế.

Đề xuất cho học sinh ở vùng an toàn trở lại trường. Sở GD&ĐT TP.HCM đã có tờ trình về phương án mở của các trường học trên địa bàn được xác định an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Sở đề xuất các yếu tố để xác định việc mở cửa trường học, trong đó địa phương (bao gồm thành phố Thủ Đức và các quận, huyện) phải được xác định là an toàn theo bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học. Đội ngũ giáo viên phải được tiêm đủ 2 mũi vaccine trước ngày đến trường ít nhất 2 tuần. Các trường chỉ tổ chức dạy và học cho những học sinh trong địa phương và trên tinh thần tự nguyện.

5 bệnh viện điều trị Covid-19 “không hài lòng suất ăn”. Qua khảo sát 60 bệnh viện, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận có 36 bệnh viện hài lòng về suất ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, 19 bệnh viện đánh giá bình thường và 5 bệnh viện không hài lòng. Để khắc phục vấn đề này, Sở Y tế vừa chỉ đạo các bệnh viện quan tâm đến suất ăn hàng ngày cho nhân viên y tế, đảm bảo đủ chất, đủ lượng cho nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch; kiến nghị có giải pháp ưu tiên các đơn vị cung cấp suất ăn được tiếp cận nguồn thực phẩm tươi ngon, nhanh chóng trong thời gian giãn cách.

Dự thảo điều kiện sử dụng "thẻ xanh Covid-19" của Sở Y tế TP.HCM. Theo dự thảo mà Sở Y tế đưa ra, đối tượng được áp dụng là người đã được tiêm chủng đầy đủ theo khuyến nghị của hãng vaccine và đủ thời gian để tạo kháng thể. Bên cạnh đó, người nhiễm bệnh trong vòng 6 tháng cũng là đối tượng được sử dụng "thẻ xanh Covid-19".

Dùng vaccine Vero Cell tiêm cho người trên 65 tuổi. Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, việc sử dụng vaccine Vero Cell để chích ngừa cho người trên 65 tuổi là hoàn toàn bình thường. Vero Cell cũng như tất cả các loại vaccine khác đều đảm bảo tính an toàn và được chỉ định cho tất cả những người từ 18 tuổi trở lên, ngành y tế thành phố đã chích ngừa loại vaccine trên cho những người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền.

Quận huyện tiêm trộn vaccine mũi 2 cho người dân. Sau khi Bộ Y tế cho phép, một số quận huyện triển khai tiêm mũi 2 vaccine Pfizer cho những người trước đó tiêm mũi 1 vaccine Moderna. Việc các quận huyện phải tiêm trộn vaccine Pfizer mũi 2 cho người tiêm mũi 1 Moderna do nguồn cung loại vaccine này không đủ.