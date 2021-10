Saigon Expresso: Hơn 70% người dân TP.HCM đã tiêm đủ 2 mũi vaccine

Tính đến ngày 9/10, thành phố đã tiêm được 12.118.174 mũi vaccine. Tỷ lệ người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 là 97,8%, người tiêm đủ 2 mũi là 70,3%.

Ngày 10/10

Các bệnh viện dã chiến lần lượt ngừng hoạt động. Dự kiến, vào cuối tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm nay, các bệnh viện dã chiến thành phố lần lượt ngừng hoạt động. Bệnh viện dã chiến số 3, số 6, số 8 ở khu tái định cư Thủ Thiêm (An Khánh, TP Thủ Đức) là những cơ sở ngừng hoạt động cuối cùng.

74% người trên 65 tuổi được tiêm đủ liều vaccine Covid-19. Đó là thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM. Từ khi TP.HCM tổ chức điểm tiêm chủng đợt 1 đến hết ngày 8/10, thành phố đã tiêm được 12.118.174 mũi. Tỷ lệ người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 là 97,8%, người tiêm đủ 2 mũi là 70,3%.

Người dân được thi bằng lái xe từ 15/10. Sở GTVT yêu cầu tổ chức đăng ký sát hạch để cấp giấy phép lái xe cho học viên hoàn thành các khóa đào tạo lái xe với các điều kiện an toàn phòng dịch. Riêng công tác đào tạo giấy phép lái xe, các đơn vị tiếp tục dạy, học gián tiếp trên môi trường Internet, qua truyền hình, từng bước củng cố các điều kiện để có thể kết hợp dạy, học trực tiếp.

Cổ thụ đè sập chuồng thú Thảo Cầm Viên. Chiều qua, cây cổ thụ đường kính hơn 1,5 m bật gốc đè sập tường, chuồng thú nuôi rái cá ở Thảo Cầm Viên (quận 1). Gần chục con rái cá sổng chuồng nhưng đã bị bắt lại. Sự cố không ảnh hưởng nhân viên làm việc ở sở thú.

Đề nghị tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em. Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 và Hùng Vương kiến nghị sớm tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em trong bối cảnh TP.HCM có kế hoạch mở cửa trường học vào đầu năm 2022.

Thanh khoản nhà ở thấp nhất 15 tháng. Báo cáo nhà chung cư TP.HCM và vùng phụ cận của DKRA Việt Nam cho biết, trong quý III, sức mua toàn thị trường lao dốc do vướng phong tỏa trong đợt Covid-19 lần thứ 4. TP chỉ tiêu thụ được 1.864 căn, thanh khoản thấp nhất so với 15 tháng qua.

Một người trong sới gà dương tính với Covid-19. Qua test nhanh Covid-19 người có mặt tại sới gà đá ăn tiền ở bãi đất trống trong hẻm đường Hương Lộ 2 (quận Bình Tân), lực lượng chức năng phát hiện một người dương tính với Covid-19.

Đường sách TP.HCM đón độc giả trở lại. Từ sáng qua, sau hơn 4 tháng phải đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19, đường sách mở cửa lại. Các gian hàng đều được phân luồng lối ra - vào, phía bên trong có dán bản hướng dẫn nhằm đảm bảo độc giả giữ khoảng cách. Hiện, mỗi cửa hàng tại đây chỉ được phép đón 5 khách vào mua sắm, tham quan cùng lúc.

Thêm gói nhu yếu phẩm, điện, nước hỗ trợ người dân. Trung tâm an sinh TP.HCM vừa cho ra mắt chương trình "Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương" nhằm hỗ trợ người dân khó khăn với 3 gói hỗ trợ gồm túi an sinh, tiền điện, nước, điện thoại. Thông qua ứng dụng, nhà hảo tâm và người cần trợ giúp sẽ tương tác trực tiếp quá trình trao nhận dưới sự giám sát, điều phối của Trung tâm an sinh.

Chi gói hỗ trợ đợt 3 cho khoảng 2,9 triệu người dân. Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM, cho biết đến sáng 9/10, các quận, huyện và TP Thủ Đức đã chi gói hỗ trợ đợt 3 cho khoảng 2,9 triệu người dân. Trong đó, quận Phú Nhuận đã gần hoàn tất đợt chi khi đã hỗ trợ cho khoảng 96%, quận 1 hoàn thành gần 95%, quận 10 khoảng 91%, quận 3 hơn 90%, quận 6 đạt hơn 85%...

Không bắt buộc xét nghiệm Covid-19 khi đi khám, chữa bệnh. Theo Sở Y tế TP.HCM, người bệnh đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế vẫn khai báo y tế điện tử, được phân luồng, sàng lọc theo quy định của Bộ Y tế, được khai thác các triệu chứng, nếu nghi ngờ sẽ làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19.