Saigon Expresso: Hơn 360.000 người đã tiêm mũi 2 vaccine

Tính đến 2/9, TP.HCM đã tiêm 6.268.327 mũi vaccine ngừa Covid-19; trong đó, tổng số mũi 1 là 5.899.379, mũi 2 là 368.948.

Ngày 4/9

Công an TP.HCM lý giải nguyên nhân không dùng flycam kiểm soát dịch. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết thành phố không triển khai dùng flycam kiểm soát việc chấp hành quy định chống dịch tại các khu dân cư vì nhiều lý do. Với đặc thù mật độ dân cư cao, việc sử dụng flycam tuy có lợi trong quan sát từ xa nhưng để xử lý sẽ khó khăn và không đạt hiệu quả như mong muốn. Hơn nữa, Công an TP.HCM đã bố trí camera thông minh tại hầu hết khu dân cư.

Quận 7 và huyện Củ Chi đang xem xét đề xuất thực hiện Chỉ thị 15. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết từ có hai địa phương tại TP là huyện Củ Chi và quận 7 dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Hai địa phương này đang xem xét đề xuất giảm mức độ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 xuống thực hiện theo Chỉ thị 15, còn lại là TP Thủ Đức và các quận huyện, khác có thể sẽ vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Lập danh sách người được ra đường, kiểm soát bằng mã QR. Công an TP.HCM đang cập nhật danh sách người được cấp giấy đi đường của các sở, ban, ngành, quận, huyện và lập danh sách diện được lưu thông trên đường không cần cấp giấy để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó, công an sẽ kiểm soát người đi đường thông qua công nghệ thông tin, người không có thông tin trên hệ thống phải quay đầu khi đến chốt.

Đơn hàng thực phẩm “đi chợ online” tăng mạnh. Nhu cầu mua thực phẩm của người dân qua kênh online dịp lễ 2/9 tăng mạnh, nhiều sàn thương mại điện tử tăng cường bổ sung nguồn hàng, shipper tất bật mở app nhận đơn giao hàng. Theo một số siêu thị, nhu cầu đặt đơn hàng online của khách hàng tăng vọt, có nơi cao gấp 6 lần so với năng lực của hệ thống, nên dù đang chạy hết công suất nhưng chỉ đáp ứng mức khiêm tốn với mỗi điểm bán chỉ giao được trung bình 100 đơn hàng.

75.000 người đã đăng ký thông tin app An sinh. Trong vòng 4 ngày TP.HCM triển khai app An sinh, 75.000 người đã đăng ký thông tin qua hệ thống này. Đây sẽ là cơ sở để TP.HCM tiếp nhận các trường hợp cần hỗ trợ gói an sinh, tiền trợ cấp và hướng tới việc TP sẽ chi trả hỗ trợ cho người dân thông qua ứng dụng này. Khi người dân đăng ký qua đây, phường sẽ kiểm tra thông tin dữ liệu để xác nhận. Nếu nội dung cập nhật đúng và đầy đủ, thông tin của người dân sẽ hiển thị trên ứng dụng.

Cư dân lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. Ban quản lý chung cư Tropic Garden (TP Thủ Đức) vừa gửi thông báo đến cư dân về việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát vùng nguy cơ, theo chỉ đạo từ UBND phường Thảo Điền. Tất cả cư dân sẽ tham gia lấy mẫu test nhanh Covid-19 vào ngày 5/9.

Hơn 6,2 triệu người được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Tính đến 2/9, TP.HCM đã tiêm 6.268.327 mũi vaccine ngừa Covid-19; trong đó, tổng số mũi 1 là 5.899.379, mũi 2 là 368.948. Số người trên 65 tuổi, người có bệnh nền được tiêm vaccine là 689.191.

Cảnh giác lừa đảo, mua bán mẫu giấy đi đường. Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, người dân cần cảnh giác trước hiện tượng lừa đảo, mua bán mẫu giấy đi đường giả mạo giấy do công an cung cấp. Việc làm giả sẽ rất dễ phát hiện khi kiểm tra tại các chốt trạm.

Triển khai kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân theo chuyên khoa. Sở Thông tin Truyền thông phối vừa hợp Sở Y tế và Hội Y học TP.HCM triển khai Kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân theo chuyên khoa, nhằm hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe nhóm người dân mắc các bệnh lý tim mạch, nội tiết, hô hấp...Kênh tư vấn sẽ có 9 lĩnh vực, chuyên khoa, người dân chỉ cần gọi 1022 - nhấn phím 5 và tiếp tục làm theo hướng dẫn để chọn chuyên khoa cần tư vấn.