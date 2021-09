Saigon Expresso: Hơn 31% người trên 18 tuổi đã tiêm 2 mũi vaccine

Tính đến ngày 24/9, số người đã tiêm vaccine mũi 1 là 6.790.745 người (đạt tỷ lệ 94,2% trên dân số từ 18 tuổi), mũi 2 là 2.278.043 người (đạt tỷ lệ 31,6%).

Ngày 25/9

Trên 2,2 triệu người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 2. Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 24/9, số người đã tiêm vaccine mũi 1 là 6.790.745 người (đạt tỷ lệ 94,2% trên dân số từ 18 tuổi), mũi 2 là 2.278.043 người (đạt tỷ lệ 31,6% trên dân số từ 18 tuổi).

Shipper tự xét nghiệm Covid-19. Từ hôm nay, shipper sẽ tự xét nghiệm, tần suất 3 ngày/lần. Các doanh nghiệp tổ chức phát các bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho các shipper. Nhiều ngày qua, các tài xế công nghệ gặp khó khi phải tìm nơi xét nghiệm dịch vụ, phí test cao,... Vì chưa nắm hết các quy định mới và còn nhiều trở ngại nên một số shipper đã tính chuyện ngưng chạy vì tiền thu vào không đủ bù chi ra.

Lấy ý kiến về việc đi lại và ra vào TP sau ngày 1/10. Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa gửi văn bản tới sở ngành và đơn vị về việc góp ý dự thảo phương án tổ chức giao thông từ ngày 1/10, trong đó gồm phương án đi lại của người dân ở các khu vực TP và người có nhu cầu đến TP.HCM. Việc tổ chức giao thông sau ngày 1/10 được chia thành 3 khu vực: Phong tỏa, nguy cơ và bình thường mới. Mỗi khu vực có một quy định cụ thể về loại xe được lưu thông.

Nhiều chuỗi thực phẩm và đồ uống đã mở cửa. Một số chuỗi cho biết mới mở nên chưa thể đánh giá nhiều, nhưng nhìn chung số lượng đơn hàng tương đối tốt. Nhân viên làm việc ở cửa hàng đều đã có thẻ xanh Covid-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh 2 ngày/lần.

Số ca tử vong do Covid-19 thấp nhất trong một tháng qua. TP ghi nhận 140 ca tử vong do dịch trong ngày 23/9. TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết số ca tử vong có chiều hướng giảm so với giai đoạn trước đây, tuy nhiên, con số này vẫn còn khá cao. Tín hiệu tốt hơn là ca bệnh nặng mới cần nhập viện gần đây đã giảm rất nhiều.

Lấy hơn 1,1 triệu mẫu xét nghiệm trong một ngày. Từ 18h ngày 22/9 đến 18h ngày 23/9, TP.HCM đã lấy 1.108.297 mẫu xét nghiệm, tiếp tục đạt kỷ lục mới trong tốc độ lấy mẫu xét nghiệm trong ngày.

Còn trên 1 triệu liều vaccine phòng Covid-19 để tiêm chủng. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết tính đến nay, kho bảo quản của HCDC còn tổng cộng trên 1 triệu liều vaccine các loại. Dự trù đến 30/9, thành phố còn khoảng 418.055 người cần tiêm mũi 1. Số người cần tiêm mũi 2 là 1.426.574 người.

Rút khoảng cách hai mũi tiêm vaccine AstraZeneca còn 6 tuần. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức thống nhất đề xuất của Sở Y tế TP HCM rút ngắn khoảng cách thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine Covid-19 AstraZeneca. Như vậy, hiện TP cho phép người tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca, sẽ tiếp tục tiêm mũi 2 bằng vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer sau thời gian tối thiểu là 6 tuần.

Người dân xô xát với nhân viên y tế. Chính quyền quận 8 cho biết công an đang làm việc với các bên liên quan trong vụ xô xát giữa một nhóm người với nhân viên y tế trên địa bàn. Bước đầu, nhà chức trách xác định mâu thuẫn bắt nguồn từ việc lấy mẫu test Covid-19, dẫn đến việc 2 bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát.

Đề xuất cho học sinh đến trường học sau ngày 30/9. Căn cứ vào tình hình thực tế và công tác phòng chống dịch Covid-19, huyện Cần Giờ đang xây dựng phương án trình UBND TP.HCM và Sở GD&ĐT xem xét cho học sinh trở lại trường sau ngày 30/9.