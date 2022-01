Saigon Expresso: Hoa Tết ở TP.HCM bán chậm, sân bay vẫn đông nghịt

Nhiều người bán hoa Tết cho biết tốc độ bán vẫn khá chậm so với mọi năm và chưa đạt kỳ vọng nên giá bán có khả năng hạ thêm. Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt ngày cận Tết.

Ngày 28/1

TP.HCM chưa đạt các yếu tố miễn dịch cộng đồng. Sở Y tế TP.HCM cho biết miễn dịch cộng đồng sẽ xuất hiện khi thành phố có thể tiêm vaccine Covid-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn nhưng hiện chưa có hướng dẫn tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông người về quê. Ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt những ngày giáp Tết, nhiều người lớn, trẻ nhỏ vạ vật chờ làm thủ tục bay về quê. Hàng nghìn người xếp hàng dài chờ đợi nhiều giờ đồng hồ.

Cơ bản khống chế được Omicron trong cộng đồng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đến nay TP có 92 ca mắc Omicron, trong đó có 87 nhập cảnh, 5 ca cộng đồng. Số lây lan cộng đồng đã dừng lại, không phát hiện thêm.

Đề nghị cách ly tại nhà người nhập cảnh nhiễm Covid-19 nhẹ. Sở Y tế TP.HCM đề nghị UBND TP.HCM cho phép người nhập cảnh nhiễm Covid-19 có triệu chứng nhẹ, không triệu chứng, đủ điều kiện cơ sở vật chất và có cam kết tuân thủ… được cách ly tại nhà.

Chung cư đề nghị cư dân không hát karaoke sau 22h. Ban quản lý chung cư The EverRich Infinity (quận 5) ra thông báo lưu ý cư dân thực hiện đúng quy định vào thời điểm Tết, nhất là hạn chế mở nhạc, ca hát với âm lượng lớn sau 22h.

Xa lộ Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng. Lượng phương tiện lưu thông rất đông vào những ngày cuối năm khiến hàng nghìn xe đầu kéo container trên đường vào cảng Cát Lái (phường Cát Lái) và cảng Trường Thọ (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức) giao hàng phải đứng bánh trên Xa lộ Hà Nội nhiều giờ liền.

Chung cư Tropic Garden (TP Thủ Đức) ngưng hoạt động hồ bơi. Từ 12h ngày 27/1, chung cư Tropic Garden cho tạm ngưng các hoạt động tại hồ bơi tháp A để tiến hành xử lý nước. Ban quản lý đề nghị cư dân hạn chế để con trẻ đến gần khu vực này khi đang xử lý.

Hoa Tết ở TP.HCM bán chậm. Sức mua đang tăng dần những ngày cận Tết Nhâm Dần, nhiều người bán cho biết vẫn đầu ra khá chậm so với mọi năm và chưa đạt kỳ vọng nên giá bán có khả năng hạ thêm. Trong khi đó, nhiều người dân có tâm lý chờ giá rẻ vào cận Tết nên chưa vội mua.

Hơn 1.000 phản ánh liên quan đến lĩnh vực thẩm mỹ. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong năm 2021, Sở Y tế và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra 94 tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thẩm mỹ, phát hiện 6 bác sĩ chính quy hoạt động không phép.

Thành lập Bệnh viện Công an TP.HCM. Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định chuyển Bệnh viện Công an TP.HCM từ trực thuộc Phòng hậu cần sang trực thuộc Công an TP trực thuộc trung ương, nâng tầm Bệnh viện Công an TP từ đơn vị cấp đội lên đơn vị cấp phòng.