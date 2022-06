Saigon Expresso: Giá nhà tại TP.HCM tiếp tục tăng

Thời gian qua, việc giá vật liệu xây dựng tăng cao, nhiều dự án bị vướng mắc các thủ tục pháp lý,... là những nguyên nhân dẫn tới khan hiếm nguồn cung, giá bị đẩy cao liên tục.

Ngày 20/6

Giá nhà tại TP.HCM tiếp tục tăng. Theo dữ liệu Batdongsan.com.vn, giá rao bán chung cư TP.HCM trong 5 tháng đầu năm nay ghi nhận tăng 5% so với mặt bằng giá năm 2021. Tại TP.HCM, mức độ quan tâm căn hộ cho thuê tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, nhu cầu tìm mua căn hộ cao cấp và trung cấp tăng lần lượt 14% và 5%. Riêng căn hộ bình dân có nhu cầu mua giảm 14%, lượng tin đăng bán phân khúc này cũng giảm đến 18% so với cùng kỳ năm trước.

Khách thuê văn phòng tại TP.HCM tăng cao. Đến giữa tháng 6, thị trường văn phòng cho thuê phân khúc hạng B và C (trung cấp và bình dân) tại khu vực nội đô TP.HCM đang sôi động nhất kể từ quý IV/2021. Nhiều tòa văn phòng đang có lượng khách ký hợp đồng thuê tăng 15-20% so với cuối năm ngoái, có nơi đạt tỷ lệ lấp đầy 90-100%.

Vì sao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kẹt xe thường xuyên? Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên kẹt xe có 3 nguyên nhân, bao gồm tuyến cao tốc này chưa triển khai thu phí không dừng; các nhánh rẽ - kết nối với cao tốc quá nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu, đặc biệt là khu vực quốc lộ 51; cầu Long Thành nhỏ hẹp hơn với tuyến cao tốc.

TP.HCM ghi nhận hơn 16.000 ca sốt xuất huyết. Cụ thể, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, tính đến tuần 24, thành phố ghi nhận 16.057 ca, tăng 117,3 % so với cùng kỳ năm 2021. Riêng tuần 24 (từ ngày 10/6 đến 16/6), thành phố ghi nhận 2.181 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 606 ca (38,5%) so với trung bình 4 tuần trước; 1 ca tử vong.

Công bố lương làm thêm theo giờ tại TP.HCM. Theo đó, mức lương làm thêm theo giờ của vùng I TP.HCM (các thành phố, quận, huyện của TP.HCM trừ huyện Cần Giờ) là 22.500 đồng/giờ. 20.000 đồng/giờ là mức lương làm thêm tại vùng II TP.HCM (huyện Cần Giờ). Cách tính này sẽ được áp dụng từ 1/7/2022.

Hơn 236.000 lao động được xác nhận để hỗ trợ tiền thuê nhà. Số liệu mới nhất từ Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết cơ quan này đã xác nhận cho 236.210 lao động với 11.083 đơn vị đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang làm trong các doanh nghiệp là 500.000 đồng/người/tháng. Đối với người lao động trở lại làm việc thì mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa ba tháng và được chi trả hàng tháng.

Công an TP Thủ Đức khuyến cáo người dân không cho người lạ chụp 2 mặt CCCD/CMND. Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) vừa ra thông báo cảnh báo về việc người lạ trả tiền (100.000-300.000 đồng) cho người dân để chụp 2 mặt CMND, CCCD. Bên cạnh đó, công an đề nghị người dân tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh CMND, CCCD, sổ hộ khẩu và các thông tin cá nhân lên mạng xã hội, không cho bất kỳ ai thuê hoặc mượn các giấy tờ tùy thân của mình.

Thứ Hai (20/6), TP.HCM nhiều mây từ sớm, buổi trưa không khí oi nóng. Lượng tia UV cao nhất ở mức 4, giảm đáng kể so với các ngày trước. Dự báo có mưa lúc 9h và 16h. Nhiệt độ cả ngày dao động trong khoảng 27-35 độ C.