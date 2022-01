Saigon Expresso: Gia hạn gói hỗ trợ đợt 3 đến trước Tết Nguyên đán

Gói hỗ trợ đợt 3 giải ngân chậm, đến nay TP.HCM vẫn phải tiếp tục gia hạn thời điểm hoàn tất đến trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Ngày 18/1

Yêu cầu TP.HCM báo cáo vụ đấu giá đất liên quan Tân Hoàng Minh. Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp đã có văn bản gửi Sở Tư pháp TP.HCM, đề nghị báo cáo toàn bộ quá trình đấu giá quyền sử dụng đất 3-12 thuộc Khu đô thị Thủ Thiêm trước ngày 25/1.

Xe đạp công cộng bị trộm sau một tháng thí điểm. Sau một tháng thí điểm xe đạp công cộng ở khu trung tâm, nhà đầu tư phát hiện một số lần xe bị phá khoá, có trường hợp dùng xe máy chở xe đạp đi sai mục đích.

Thiếu lao động vì tâm lý "chờ qua Tết". Theo số liệu của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM (Falmi) quý I năm nay, TP.HCM cần ít nhất 45.000 lao động. Song số người mong muốn tìm việc trong tháng đầu năm mới chỉ hơn 19.600 người.

Xử lý 347 trường hợp ném chất bẩn, dùng SIM rác "khủng bố". Từ ngày 1/12/2020 đến nay, công an đã xử lý 347 trường hợp ném chất bẩn, dùng SIM rác gọi điện đe dọa, giảm hơn 32% so với cùng kỳ. Cảnh sát hình sự phát hiện, xử lý 120 vụ việc liên quan đến tín dụng đen. Trong đó, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố 45 vụ án, 65 bị can.

Tổ chức Hội nghị Nhà chung cư bất thường. Chung cư Luxcity (quận 7) thông báo sẽ tổ chức Hội nghị Nhà chung cư bất thường vào 8h30 ngày 23/1 để đối thoại với cư dân các vấn đề về quỹ bảo trì và giới thiệu một số nhân sự mới.

Số ca tử vong tại TP.HCM giảm xuống dưới 10 người. Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến 11h ngày 16/1, số ca tử vong tại TP.HCM giảm còn 9 ca. Đây là lần đầu, sau khoảng hơn 5 tháng kể từ khi dịch bùng phát, số ca tử vong tại TP.HCM giảm dưới 10 người.

Chung cư Tropic Garden vệ sinh bể nước. Từ ngày 18/1 đến ngày 21/1, chung cư Tropic Garden (TP Thủ Đức) thực hiện việc vệ sinh định kỳ các bể chìm và bể nổi tại hai tòa tháp A, C. Thời gian thực hiện vệ sinh các bể sẽ từ 22h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Trẻ mầm non, tiểu học TP.HCM dự kiến đến trường từ 14/2. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề xuất tổ chức dạy trực tiếp với bậc mầm non, tiểu học và khối lớp 6, trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ, từ 14/2.

Gói hỗ trợ đợt 3 tiếp tục gia hạn đến trước Tết Nguyên đán. Gói hỗ trợ đợt 3 giải ngân chậm, đến nay TP.HCM vẫn phải tiếp tục gia hạn thời điểm hoàn tất đến trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phối hợp cùng Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM phát hành sách "Covid-19 và Bệnh tim mạch", giải đáp thắc mắc về Covid-19 và điều kiện chủng ngừa cho mọi đối tượng, đặc biệt là người bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, suy thận mạn, ung thư... Độc giả đặt mua sách tại đây.

Cháy xưởng cao su, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ngày 16/1, xưởng cao su tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân bất ngờ phát hỏa cháy lớn, lực lượng chức năng phải điều nhiều phương tiện đến ứng cứu. Nhiều tài sản tại xưởng bị thiêu rụi, không có thương vong vì vụ cháy.

Tạm ngưng 4 bệnh viện dã chiến. Hiện nay số bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến chiếm 10-30% công suất sử dụng giường. Để lực lượng y tế có thời gian hồi phục sức khỏe, Sở Y tế có quyết định tạm ngưng bốn bệnh viện dã chiến.

Hệ thống BVĐK Tâm Anh đồng hành cùng Zing News trong tuyến nội dung Saigon Expresso, nhằm mang đến cho bạn đọc những tin tức cập nhật mới nhất trong ngày tại TP.HCM. Hệ thống BVĐK Tâm Anh là một trong những bệnh viện chất lượng cao tại Việt Nam, thực hiện thăm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu khách hàng, quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ hàng đầu cả nước. Độc giả có nhu cầu tư vấn, khám chữa bệnh có thể liên hệ qua website , fanpage , hoặc đến trực tiếp hệ thống BVĐK Tâm Anh tại Hà Nội (108 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên; Hotline: 18006858) và TP.HCM (2B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình; Hotline: 02871026789).