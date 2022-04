Saigon Expresso: Giá bất động sản ở TP.HCM gấp 3 các tỉnh lân cận

Thị trường nhà liền thổ ở TP.HCM lập đỉnh giá mới, lên mức trung bình 7.580 USD/m2 (tương đương 173 triệu đồng), tăng 30% theo quý và 42% theo năm.

Ngày 6/4

Giá bán nhà liền thổ tại TP.HCM cao hơn ba lần so với các tỉnh lân cận. Cụ thể, giá bán trung bình tại TP HCM đạt 7.580 USD /m2 (tương đương 173 triệu đồng), tăng 30% theo quý và tăng 42% theo năm. Trong khi đó, giá bán trung bình tại các tỉnh lân cận ở mức 2.630 USD /m2 (tương đương 60 triệu đồng), tăng 6% theo quý và 46% theo năm.

TP.HCM tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023 các trường THPT công lập sẽ tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10. Hiện tại, số học sinh lớp 9 tại địa bàn là gần 100.000 em.

ĐHQG TP.HCM công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1. Kỳ thi thu hút 85.000 thí sinh tham gia với tổng số 79.372 bài thi, điểm trung bình của thí sinh là 646,1 điểm, 117 thí sinh trên 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.087 điểm và thấp nhất là 210 điểm.

Cập nhật hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0. Theo hướng dẫn mới, Sở Y tế có điều chỉnh một số nội dung so với phiên bản cũ như đối tượng cách ly tại nhà, thuốc điều trị COVID-19, quy trình tiếp nhận F0, xác nhận hoàn thành cách ly…

Kinh tế TP.HCM đang phục hồi nhanh và sớm hơn mức kỳ vọng. Các lĩnh vực kinh tế thành phố đều có mức tăng trưởng khá, nhất là từ tháng 3. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) quý I/2021 ước tăng 1,88% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 11,9 tỷ USD , tăng 3,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 2,2%); tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 17,4 tỷ USD , tăng 18,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 17,7%). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố ước tăng 1,04% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 3,8%).

Nghi phạm đâm chết nam dân quân ra đầu thú. Ngày 5/4, công an quận Gò Vấp lập hồ sơ, lấy lời khai người đàn ông tên Tuấn (khoảng 50 tuổi, tạm trú quận 12) để điều tra về hành vi "Giết người". Sau nhiều giờ lần trốn, ông Tuấn đã đến công an đầu thú.

TP.HCM chiều nay sẽ có mưa rải rác. Nhiệt độ buổi sáng dao động 26-32 độ C. Lượng tia UV cao nhất ở mức 11 lúc giữa trưa. Buổi chiều trời kéo mây, nắng dịu, nhiệt độ trong khoảng 28-33 độ. Cuối chiều có mưa dông rải rác vài nơi. Nhiệt độ buổi tối và đêm dao động trong khoảng 26-27 độ C. Khoảng 20 giờ, một số nơi có mưa rào thoáng qua.