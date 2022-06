Saigon Expresso: Gắn camera trên cầu Thủ Thiêm 2

Trước mắt, qua các hình ảnh từ camera nếu phát hiện tụ tập trên cầu thì CSGT và công an sẽ nhắc nhở, giải tán.

Ngày 4/6

Khách ngồi chờ la liệt ở sân bay Tân Sơn Nhất do check-in trục trặc đêm qua. Nhiều chuyến bay của Vietjet bị hoãn từ chiều tối, khách hàng ngồi chờ la liệt ở sảnh nhà ga quốc nội. Một số thời điểm, nhân viên phải check-in thủ công. Đến 1h ngày 4/6, một số chuyến bay bắt đầu khởi hành, tuy nhiên tốc độ làm thủ tục còn chậm.

Gắn camera trên cầu Thủ Thiêm 2. Công an quận 1 cho biết việc gắn camera trên cầu nhằm giúp đơn vị phát hiện các trường hợp gây cản trở giao thông, mất trật tự về an toàn giao thông hay trường hợp nguy cơ cao về an ninh trật tự tại đây để xử lý kịp thời.

Thêm 12 tuyến buýt mới ở TP.HCM. Trong đó, 4 tuyến có sức chứa nhỏ có điểm đầu và cuối tuyến là Ga tàu thủy Bình An - Bến xe buýt Sài Gòn; Ga tàu thủy Bình An - đường Liên Phường; khu dân cư ấp 5 Phong Phú - UBND quận 7; khu dân cư T30 - Đại học Marketing. 4 tuyến buýt chất lượng cao sẽ chạy dọc hành lang Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ với điểm đầu và cuối tuyến là An Lạc - Rạch Chiếc; An Lạc - Bến Thành; Chợ Lớn - Rạch Chiếc; Bến Thành - Rạch Chiếc. 4 tuyến còn lại phục vụ khách đi tỉnh liền kề.

Hơn 100 hồ điều tiết chống ngập vẫn "trên giấy". Từng lên kế hoạch xây dựng 103 hồ điều tiết với tổng diện tích 875 ha, nhưng đến nay TP.HCM chỉ mới xây dựng được 1 hồ điều tiết với quy mô chỉ 100 m3 ở TP Thủ Đức. Các hồ này sẽ là nơi trữ nước, giúp giải quyết tình trạng quá tải hệ thống cống, đồng thời điều hòa không khí. Tuy nhiên, do khó khăn về thủ tục, nguồn vốn và mặt bằng nên đến nay các dự án này vẫn chưa được triển khai.

Mong sớm triển khai dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ. Tuyến đường sắt này có chiều dài hơn 174 km, đi qua 13 ga ở Bình Dương, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ. Dự án góp phần thúc đẩy vận chuyển hàng hóa và người dân đi lại thuận tiện hơn, giảm kẹt xe cho các tuyến đường hiện hữu.

Giá đất tăng vọt quanh đại đô thị của Vinhomes ở TP Thủ Đức. Một chuyên gia tư vấn bất động sản cho biết miếng đất 100 m2 trên đường Nguyễn Xiển năm 2017 có giá 2,2 tỷ đồng , nhưng nay đã lên đến 6 tỷ đồng . Sở hữu nhiều bất động sản khác trong khu vực quận 9 cũ, chuyên gia này nhận thấy sau giai đoạn trầm lắng 2011-2015, từ năm 2016 thị trường đã trải qua nhiều cơn sốt, trong đó mỗi đợt tăng khoảng 30-50%.