Saigon Expresso: Gần 5,3 triệu người dân TP.HCM được tiêm vaccine

Ngày 22/8

8 khu vực ở TP.HCM có nhiều người được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Thông tin từ Sở Y tế, từ khi TP.HCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 đến hết ngày 20/8, 5.283.258 người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Trong đó, 8 quận, huyện cơ bản hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine mũi 1 cho 80% người dân trên 18 tuổi, gồm quận 1, Phú Nhuận, huyện Cần Giờ, quận 11, quận 5, quận 6, quận 7 và TP Thủ Đức.

31 đối tượng được cấp giấy đi đường tại TP.HCM từ 0 giờ ngày 23/8. Ngoài 2 đối tượng là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, lực lượng trực tiếp chống dịch; cán bộ, công chức được ra đường thì còn có 29 trường hợp khác do Thủ trưởng các cơ quan tự chịu trách nhiệm cấp giấy đi đường và báo cáo cho Công an TP.HCM.

Người dân "vùng xanh" được đi chợ 1 lần mỗi tuần. Từ ngày 23/8, TP.HCM tổ chức cung ứng hàng hóa theo các vùng. Tại "vùng xanh" và "vùng vàng" chia thành 2 nhóm: người dân có điều kiện chưa cần sự hỗ trợ thì tự đi chợ 1 lần/tuần; nhóm người dân có hoàn cảnh khó khăn thì sẽ nhận gói hỗ trợ. Tại "vùng cam" và "vùng đỏ", TP cũng sẽ cung ứng theo 2 nhóm. Người dân có điều kiện chưa cần sự giúp đỡ thì không đi ra ngoài, tổ công tác sẽ đi chợ giùm và người dân trả tiền. Nhóm người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ.

TP.HCM đã tiêm gần 5,3 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. Tính đến chiều 20/8, ngành y tế TP.HCM đã tiêm 5.283.258 liều vaccine ngừa Covid-19 cho người trên 18 tuổi, trong đó khoảng 178.000 người đã tiêm đủ hai mũi. Theo Sở Y tế, TP.HCM hiện có khoảng 9 triệu người trên 18 tuổi đang sinh sống trên địa bàn, kể cả những người tạm trú. Như vậy, tỷ lệ người đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 chiếm khoảng 59%.

Thêm lô hàng hơn 50.000 lọ thuốc kháng Covid-19 Remdesivir vừa đến TP.HCM. Lô hàng gồm 6 thùng hàng, hơn 50.000 lọ thuốc kháng Covid-19 Remdesivir đã về đến Tân Sơn Nhất tối 21/8. Đây là các lô Remdesivir trong số 500.000 lọ Remdesivir được Tập đoàn Vingroup nhập khẩu, tặng cho Bộ Y tế để phục vụ công tác chữa trị khẩn cấp.

TP.HCM không phát sinh ổ dịch Covid-19 mới trong gần một tuần. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) trưa 21/8, thành phố không phát sinh ổ dịch mới cần theo dõi trong vòng 6 ngày qua. Hiện tại, 17 ổ dịch diễn tiến và đều được kiểm soát chặt.

Xử phạt hơn 4.400 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Từ đầu đợt dịch Covid-19 thứ 4 đến nay, các đơn vị thuộc Công an TP phối hợp với các sở, ngành tổ chức tuần tra, chốt chặn, dừng kiểm soát hơn 792.000 lượt phương tiện các loại, buộc quay đầu hơn 39.000 lượt. Trong đó, đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 4.427 trường hợp, nhiều nhất là hành vi ra đường không có lý do chính đáng.

300 bác sĩ quân y vào tới TP.HCM. Hai chuyến bay chở 300 cán bộ, chiến sĩ Học viện Quân y hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất chiều 21/8. Họ nằm trong số 1.400 quân của Học viện được điều động vào TP.HCM. Đoàn y, bác sĩ sẽ chia ra thành 60 tổ công tác lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng vaccine, quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường; quản lý, chăm sóc các trường hợp F0, cách ly, điều trị tại gia đình; phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Lập 400 trạm y tế lưu động. 6 trạm y tế lưu động đã được Sở Y tế TP.HCM lập tại quận 3 và quận 7, dự kiến đến ngày 24/8 thêm 140 trạm sau đó tăng lên 400 trạm ở tất cả quận huyện, TP Thủ Đức. Kế hoạch triển khai 400 trạm y tế lưu động nhằm quản lý, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại nhà cũng như hỗ trợ điều trị các bệnh lý khác, tiêm vaccine..., giúp người dân nhanh chóng tiếp cận y tế.

TP Thủ Đức thành lập 68 điểm an sinh xã hội khẩn cấp. UBND TP Thủ Đức ra mắt các điểm an sinh xã hội khẩn cấp trên địa bàn nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn bởi tác động của dịch Covid-19. Toàn địa bàn TP Thủ Đức gồm 34 phường sẽ có 68 điểm an sinh xã hội khẩn cấp. Trong đó, có 4 điểm thuộc cấp thành phố và 64 điểm cấp phường. Các điểm này hoạt động 24/7.

Tiếp nhận 10 xe xét nghiệm Covid-19 lưu động. Bộ Y tế chuyển giao 10 xe xét nghiệm Covid-19 lưu động cho TP.HCM, trị giá 100 tỷ đồng , mỗi xe có thể xét nghiệm 2.000-3.000 mẫu một ngày. Viện Pasteur TP.HCM quản lý việc sử dụng những xe xét nghiệm này. Thế mạnh của xe là lấy mẫu ngay tại hiện trường và xét nghiệm RT-PCR cho kết quả nhanh, tăng cường số mẫu xét nghiệm cho các địa bàn quá tải xét nghiệm.