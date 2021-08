Saigon Expresso: F0 trong cộng đồng ở TP.HCM tiếp tục tăng

Trong 3.603 ca cộng đồng được phát hiện vào ngày 19/8 thì quận 10 có 348 ca, quận Bình Tân 310 ca, quận Bình Thạnh 248 ca.

Ngày 20/8

F0 trong cộng đồng ở TP.HCM vẫn tăng mạnh. Theo dữ liệu từ Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM, trong ngày 19/8, tỷ lệ F0 trong cộng đồng chiếm đến hơn 82% so với tổng số ca mắc. Trong 3.603 ca cộng đồng được phát hiện thì quận 10 có 348 ca, quận Bình Tân 310 ca, huyện Nhà Bè 296 ca, quận Tân Bình 270 ca, quận Bình Thạnh 248 ca.

Thêm hơn 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca về TP.HCM. Tối qua, 1.209.400 liều vaccine phòng Covid-19 AstraZeneca trong hợp đồng mua 30 triệu liều của Công ty VNVC đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đến nay, Việt Nam đã nhận tổng cộng khoảng 14,3 triệu liều vaccine AstraZeneca, tương đương 62% nguồn cung vaccine phòng Covid-19 trên cả nước. Ngoài ra, còn có 746.000 liều Pfizer, hơn 5 triệu liều Moderna, 2,5 triệu liều Sinopharm, 12.000 liều Sputnik.

3 nguyên nhân khiến người dân ra đường đông. TP.HCM ước tính mỗi ngày có 1,2 triệu người thuộc diện được phép ra đường. Theo Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức, có 3 nguyên nhân khiến đường phố trở nên đông đúc hơn trong những ngày gần đây. Đó là do số người được ra ngoài đông hơn, nhiều tuyến đường nhánh bị chặn để kiểm soát, mỗi ngày hơn 200.000 người đi tiêm vaccine khiến đường phố đông dù đang giãn cách.

400 trạm y tế lưu động hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết đơn vị đang triển khai chiến lược chăm sóc điều trị F0 tại nhà để giảm thiểu tỷ lệ tử vong. Thành phố đang chuẩn bị 400 trạm y tế lưu động có chức năng quản lý F0, tư vấn, truyền thông, điều trị tại nhà. Trạm y tế lưu động dự kiến có tối thiểu một bác sĩ, hai điều dưỡng, ba nhân viên hỗ trợ. Các trang thiết bị gồm ít nhất 2 bình oxy, máy thở, máy đo SpO2, kit xét nghiệm tại nhà và túi thuốc. Thời gian sắp tới, ngành y tế hướng tới 1.000 trạm.

Gần 914 tỷ đã đến tay người dân khó khăn. Thành phố đã trao gần 914 tỷ đồng đến người lao động khó khăn qua 2 đợt hỗ trợ. Ngoài ra, thành phố đã hỗ trợ các hộ kinh doanh số tiền 12 tỷ đồng ; hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống khó khăn 26 tỷ đồng ; giảm mức đóng xã hội nghề nghiệp cho hơn 2,3 triệu người lao động với hơn 1.060 tỷ đồng ; hỗ trợ viên chức, người lao động, hướng dẫn du lịch... khoảng 147 tỷ đồng ; hỗ trợ 143.000 hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm 80% với số tiền 47,5 tỷ đồng .

Người vay mua nhà lao đao trả nợ mùa dịch. Nhiều người vay ngân hàng mua nhà trả góp đang gặp khó khăn do không có thu nhập, hoặc thu nhập bị giảm do dịch bệnh. Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề nghị Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại xem xét hỗ trợ giảm lãi suất vay khoảng 2%/năm với các đối tượng, trong đó có khách hàng vay mua nhà.

Bệnh viện quận Bình Tân xin lỗi người nhà bệnh nhân mắc Covid-19. Sau khi báo chí phản ánh vụ việc Bệnh viện quận Bình Tân thu 36 triệu đồng của bệnh nhân mắc Covid-19 (đã tử vong), đại diện bệnh viện đã xin lỗi về sự việc. Lãnh đạo Bệnh viện quận Bình Tân cho biết sẽ liên lạc với người nhà bệnh nhân để hoàn trả tất cả chi phí liên quan đến dịch Covid-19. Các chi phí liên quan đến bảo hiểm y tế, bệnh viện sẽ thực hiện theo đúng quy định.

Công an TP.HCM điều tra web phim "lậu". Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Quá trình xác minh, công an xác định các cá nhân đã sao chép, sử dụng tác phẩm điện ảnh để phát trên website www.phimmoi.net. Nhà chức trách thông báo các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP (Đội 9, Phòng PC03) để phối hợp điều tra.

Hai phòng khám tư nhân tại TP.HCM thu tiền triệu khi điều trị F0 từ xa. Kiểm tra đột xuất 2 phòng khám tư nhân Family Medical Practice (quận 1) và Bernard (quận 3), Bộ Y tế phát hiện các cơ sở này cung cấp gói dịch vụ tư vấn hỗ trợ điều trị F0 tại nhà với giá cao. Đoàn cũng ghi nhận các vi phạm hành chính khác như: Không bảo đảm điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; người phiên dịch chưa được công nhận đủ trình độ phiên dịch; quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.