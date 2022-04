Saigon Expresso: Dừng hoạt động 400 trạm y tế lưu động

Sở Y tế TP.HCM sẽ dừng hoạt động khoảng 400 trạm y tế do số ca mắc Covid-19 tại địa bàn đang giảm mạnh.

Dừng 400 trạm y tế lưu động. Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng, Sở Y tế sẽ rút gọn các bệnh viện thu dung điều trị Covid-19 sau dịp lễ 30/4-1/5 trong bối cảnh số ca mắc giảm mạnh, số ca nặng tại bệnh viện dã chiến 3 tầng cũng ít. Các địa phương sẽ chủ động chọn thời gian ngưng hoạt động các trạm y tế ở địa bàn.

Nới lỏng kiểm tra y tế người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo Sở Y tế, các hãng hàng không đã đảm bảo tất cả hành khách nhập cảnh đều có kết quả xét nghiệm âm tính theo quy định của Bộ Y tế trước khi lên máy bay về Việt Nam, do đó không cần phải kiểm tra lại khi hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Du lịch TP.HCM có dấu hiệu phục hồi tốt. Tổng doanh thu từ du lịch trong tháng 4 ước đạt 8.761 tỷ đồng , tăng 26,7% so với cùng kỳ ( 6.000 tỷ đồng ). Khách du lịch nội địa đến TP.HCM ước đạt 1,97 triệu lượt, tăng 56,7% so với cùng kỳ (1,26 triệu lượt); khách quốc tế đến là hơn 114.728 lượt, tăng 100% so với cùng kỳ.

Kiểm tra chuông báo cháy tại chung cư Vạn Đô (quận 4). Trong khoảng thời gian 9h-10h30, ban quản lý chung cư sẽ phối hợp cùng đơn vị thi công hoàn thiện hệ thống báo cháy tòa nhà, thực hiện kiểm tra các chuông, đèn báo cháy của khu vực thương mại từ tầng 2 trở xuống.

Giá thuê mặt bằng bán lẻ ở TP.HCM tăng trở lại. Theo báo cáo thị trường bất động sản quý I/2022 của Savills Việt Nam, các chủ đầu tư đã nâng thời gian thuê tối thiểu và áp dụng chính sách tăng giá hàng năm lên đến 10%. Giá trung bình chào thuê của thị trường bán lẻ TP.HCM là 1,2 triệu đồng/m2/tháng, tăng 3% theo quý và theo năm.

Triển khai thêm 10 dự án nhà ở xã hội trong năm 2022. Trong đó, 4 dự án do doanh nghiệp thực hiện có quy mô trên 3.300 căn tại quận Tân Phú và các huyện Củ Chi, Bình Chánh. 6 dự án còn lại sẽ sử dụng 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại ở quận 7, TP Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè.

Khánh thành Nhà triển lãm 900 tỷ đạt chuẩn quốc tế. Nhà triển lãm B tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn là một trong những sảnh triển lãm tại Đông Nam Á đạt tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật, xây dựng và không gian của ngành công nghiệp triển lãm.

Hôm nay chỉ số UV ở mức cực độ. Buổi sáng, trời có mây, nhiệt độ dao động 28-35 độ C. Chỉ số UV ở mức cực độ 11-13. Buổi chiều có mây và mưa dông, nhiệt độ dao động 32-36 độ C. Buổi tối và đêm trời mây, nhiệt độ khoảng 29-30 độ C.