Saigon Expresso: Du lịch TP.HCM tháng 5 'bội thu'

Với lượng khách trong nước và quốc tế tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021, ước tính trong tháng 5, TP.HCM đã thu về hơn 10.000 tỷ đồng doanh thu từ du lịch.

Ngày 23/5

Tổng thu du lịch tháng 5 của TP.HCM ước đạt 10.371 tỷ đồng , tăng 73,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu từ ngành du lịch trong 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 39.509 tỷ đồng , tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021. Mức thu này đã đạt 58,4% so với kế hoạch năm 2022. Chỉ tính riêng tháng 5, TP.HCM đã thu hút 147.362 lượt khách quốc tế, 2,15 triệu lượt khách nội địa, tăng mạnh so cùng kỳ năm 2021.

Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ kéo dài vào chiều cuối tuần do lượng xe từ Vũng Tàu đổ dồn về TP.HCM tăng cao. Trên quốc lộ 51 hướng Vũng Tàu - TP.HCM, đơn vị quản lý BOT đã phải cho xả trạm T1 một làn soát vé và trạm T2 để xe qua lại tự do.

30 doanh nghiệp tại TP.HCM nợ thuế gần 2.000 tỷ đồng . Theo danh sách các doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đợt 2 năm 2022 của Cục Thuế TP.HCM, 30 doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đã nợ hơn 1.910 tỷ đồng . Trước đó, Cục Thuế TP.HCM công bố danh sách công khai nợ thuế đợt 1 với 120 doanh nghiệp cùng số nợ hơn 4.131 tỷ đồng .

Người dân TP.HCM "đi bão" sau chiến thắng của U23 Việt Nam. Rất đông người hâm mộ tại TP.HCM ra đường ăn mừng xuyên đêm sau chiến thắng của tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam trước Thái Lan tại SEA Games 31. Tại nhiều tuyến đường trung tâm trong địa bàn thành phố, tình trạng kẹt xe kéo dài ở cả 2 hướng, xe máy nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Chỉ số UV ngày 23/5 ở mức 2-3, thấp đến trung bình. Cả ngày trời có mây. Dự báo một vài khu vục sẽ có mưa dông rải rác trong các khung giờ 7h, 8h, 13-18h, 21h, 22h. Nhiệt độ cả ngày dao động trong khoảng 27-30 độ C.

Lần đầu tổ chức tuần lễ trái cây tại TP.HCM. Tuần lễ trái cây “Trên bến, dưới thuyền” lần thứ nhất sẽ kéo dài từ ngày 28/5 đến 4/6 tại tuyến đường Bến Bình Đông (đoạn qua phường 13 và phường 14, quận 8). Với quy mô khoảng 180 gian hàng trưng bày và kinh doanh, hội chợ sẽ là nơi người dân và du khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm trái cây và các sản phẩm được chế biến từ trái cây cùng nhiều hoạt động triển lãm, trình diễn nghệ thuật liên quan.

Triển khai chương trình “Nhà trọ sử dụng năng lượng xanh” năm 2022. Đây là chương trình được Tổng Công ty Điện lực TP.HCM triển khai liên tục nhiều năm qua trên địa bàn thành phố với mục đích khuyến khích các chủ nhà trọ cải tạo, nâng cấp để sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và sử dụng năng lượng tái tạo, mang lại hiệu quả lớn về kinh tế, xã hội và môi trường.