Saigon Expresso: Đồng loạt tăng giá thịt, trứng từ ngày mai

Trong chương trình bình ổn thị trường ở TP.HCM, các doanh nghiệp xin tăng giá thịt gia súc 2-3%, thịt gia cầm 6-12%, trứng gia cầm tăng 6-8%.

Ngày 31/3

Ngày cuối tháng 3 trời có nhiều mây và mưa rào. Nhiệt độ 27-31 độ C, tia UV ở mức trung bình. Chất lượng không khí ở nhiều quận nội thành không tốt lắm, trong đó quận Phú Nhuận bị mức không lành mạnh.

Tăng giá thịt, trứng từ ngày mai. Đến cuối tháng 3, các doanh nghiệp ở TP.HCM sẽ hết hạn cam kết giữ giá bình ổn và điều chỉnh giá vào đầu tháng 4. Trong chương trình bình ổn thị trường, các doanh nghiệp xin tăng giá thịt gia súc 2-3%, thịt gia cầm 6-12%, trứng gia cầm tăng 6-8%, do giá xăng dầu tăng liên tục và nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Sở Công Thương cho biết nếu doanh nghiệp chứng minh được tăng giá đầu vào 2-5% sẽ cho điều chỉnh. Cơ chế điều chỉnh giá kế hoạch năm 2022 sẽ do UBND TP.HCM công bố vào đầu tháng 4.

Dùng xe thang gỡ tổ ong lớn ở đường Nguyễn Du (quận 1). Tối qua, Công an TP.HCM điều 3 xe chuyên dụng cùng gần 20 chiến sĩ để gỡ tổ ong vò vẽ đường kính hơn 1 m, treo trên cây cao hơn 10 m trước trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. Tổ ong từng khiến học sinh và người dân lo lắng.

Trẻ em chạy xe đạp tông vào người đi bộ ở chung cư Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh). Cư dân phản ánh nhiều trẻ em chạy loại xe đạp lớn trên lối đi xung quanh khu Landmark 81, gây tai nạn cho người đi bộ. Tuy nhiên, một cư dân lại ý kiến rằng do công viên nội khu cấm xe đạp, các bé không biết tập đạp ở đâu trong khi đi dưới lòng đường thì nguy hiểm.

"Cực hình" mùa nóng trên đường phố. Nhiều tuyến đường trong thành phố thiếu bóng mát cây xanh, khiến cho việc đi lại của người dân trở nên ngột ngạt trước khói bụi, kẹt xe, bê tông hắt nhiệt, hơi nóng máy lạnh và bếp hàng quán... Người dân lo lắng vì tia UV cao đồng thời mong có thêm nhiều cây xanh để che nắng, hồ nước để giảm nhiệt.

Đầu tư tuyến đường sắt kết nối TP.HCM với sân bay mới. Tuyến có điểm đầu tại ga Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), điểm cuối là Cảng hàng không quốc tế Long Thành với chiều dài toàn tuyến khoảng 38 km. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 40.500 tỷ đồng .

8 dự án nhà ở đáng chú ý mở bán trong quý II. Các dự án gồm tòa nhà chung cư Lancaster Legacy (quận 1), Urban Green, MT Eastmark City, The Beverly Solari, The Global City, The Classia, The 9 Stellars (TP Thủ Đức) và Grand Sentosa (Nhà Bè).