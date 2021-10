Saigon Expresso: Đề xuất tặng tiền với phụ nữ sinh con ở TP.HCM

Đây là dự thảo Luật Dân số đề xuất hỗ trợ bằng tiền đối với phụ nữ sinh con thứ nhất và thứ hai tại các địa phương có mức sinh thấp.

Ngày 27/10

Tiêm thí điểm vaccine cho hơn 3.000 trẻ em 16-17 tuổi tại quận 1 và huyện Củ Chi vào hôm nay. Riêng quận 1 tổ chức 3 điểm tiêm ở trường THPT Lương Thế Vinh, trường THPT Ernst Thälmann và Bệnh viện quận 1. Ngày mai, quận sẽ tiêm cho khoảng 6.600 học sinh THPT còn lại và 700 trẻ em không đi học.

Hỏa hoạn xảy ra ở tòa nhà M Plaza (phường Bến Nghé, quận 1) đêm qua. Khoảng 22h, nhân viên văn phòng tháo chạy khỏi tòa nhà, lực lượng PCCC kiểm soát đám cháy 1 giờ sau đó. Hiện nguyên nhân đám cháy chưa rõ và không có thương vong.

Một căn hộ ở chung cư River Gate (quận 4) cũng báo cháy lúc 20h30 hôm qua. Hàng trăm cư dân phải dùng thang thoát hiểm để xuống sảnh. Nguyên nhân được xác định do xảy ra trục trặc đường điện dẫn đến cháy và mất điện. Sau đó, bộ phận kỹ thuật và an ninh đã xử lý, chung cư an toàn.

Bỏ đề xuất không bán rượu bia, mở máy lạnh khi hàng quán bán tại chỗ. Trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm TP cho biết sẽ không áp dụng tiêu chí này, song thẩm quyền quyết định sẽ ở UBND TP.

Thành phố không còn chốt chặn trên đường. 51 chốt kiểm soát cuối cùng được gỡ bỏ từ 18h ngày 26/10. Công an TP.HCM sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tuần tra và xử phạt lưu động.

Người đến TP.HCM và từ thành phố đến Hà Nội không phải xuất trình kết quả xét nghiệm Covid-19. Lực lượng chức năng chỉ xét nghiệm trường hợp đến từ nơi có dịch ở cấp độ 4 và vùng phong tỏa.

Người dân TP.HCM khi sinh con được tặng tiền. Đây là dự thảo Luật Dân số đề xuất hỗ trợ bằng tiền đối với phụ nữ sinh con thứ nhất và thứ hai tại các địa phương có mức sinh thấp. Số tiền mỗi lần sinh thứ nhất và thứ hai tương đương 1-2 lần mức lương tối thiểu ở TP.HCM (4,42 triệu đồng/tháng).

4 tour du lịch khép kín ở TP.HCM. Du lịch Cần Giờ đường sông bằng tàu cao tốc giá từ 1,77 triệu đồng, khởi hành tiếp theo vào ngày 6/11 và 20/11. Tham quan Củ Chi trong ngày giá 699.000 đồng, khởi hành chủ nhật hàng tuần. Tour Cần Giờ đường bộ một ngày đêm giá 1,69 triệu đồng, khởi hành thứ 7 hàng tuần. Tour liên tuyến Củ Chi - Tây Ninh có giá từ 979.000 đồng, mở bán vào một số ngày cụ thể trong tháng 11.

Dự kiến mở lại toàn bộ xe buýt trợ giá sau 15/11. Tần suất và thời gian hoạt động các chuyến sẽ điều chỉnh dần theo nhu cầu của khách, dự kiến tăng lên từ 70-80% số chuyến so với trước dịch.