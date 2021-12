Saigon Expresso: Đề xuất chỉnh trang dọc tuyến đường ở quận 1

Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM đã đề xuất 3 giai đoạn chỉnh trang toàn bộ tuyến đường Lê Lợi (quận 1), đồng bộ với các tuyến đường xung quanh như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi...

Ngày 15/12

Rút ngắn thời gian cách ly F0 xuống còn 7 ngày. F0 không triệu chứng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7 sẽ về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe, thông báo cho y tế địa phương biết để phối hợp giám sát. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng để thực hiện thí điểm việc này.

Gia hạn thời gian bỏ phiếu bầu Ban quản trị chung cư Masteri An Phú (TP Thủ Đức) đến 17h ngày 16/12. Cư dân có thêm 4 ngày để tìm hiểu dự thảo nội quy nhà chung cư mà trước đó Ban quản lý đã nhiều lần điều chỉnh.

Chưa chuyển dự án Thảo Cầm Viên ở Củ Chi sang dự án khu công nghiệp công nghệ cao. Công viên Sài Gòn Safari được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 1/2010, có diện tích 456,5 ha thuộc chức năng đất công viên cây xanh cấp đô thị. Ngoài chức năng vui chơi giải trí, nơi đây còn duy trì mảng xanh đô thị, cải thiện khí hậu và phát triển kinh tế du lịch của thành phố.

Một doanh nghiệp ở TP.HCM nhận 1 tấn dược phẩm sản xuất Molnupiravir. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm Nepal và Bhutan chia sẻ rằng khi biết tình hình thuốc tại TP.HCM gặp khó khăn, ông đã báo cáo với Thành ủy TP về đầu mối để hỗ trợ nguồn thuốc cho thành phố.

Vạch ra kế hoạch ứng phó biến chủng Omicron. Trong 8 giải pháp, TP.HCM tập trung vào việc tăng giám sát, kiểm dịch tại các cửa khẩu hàng không, hàng hải, địa bàn dân cư, cơ sở sản xuất; xét nghiệm giải trình tự gene tất cả trường hợp dương tính gồm người nhập cảnh trong vòng 28 ngày và người tái mắc Covid-19; kịp thời tiêm vaccine liều bổ sung, liều nhắc lại…

Hiến kế để nhà ổ chuột ven kênh rạch thành “đặc sản” TP.HCM. TS Bùi Quốc Bảo (kiều bào Pháp) cho rằng nếu giải quyết được việc đền bù, giải phóng mặt bằng cho khu kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, thì sẽ có tiềm năng tạo nét văn hóa của khu này giữa TP.

Học sinh thi học kỳ I phụ thuộc tình hình của trường và địa bàn. Các khối 6, 7, 8, 9 được phụ đạo trước kỳ thi, dự kiến kiểm tra trong các ngày 10-22/1/2022. Học sinh lớp 1, 2 đang được xem xét ưu tiên cho việc đến trường học trực tiếp trước, sau đó mới tính đến thực hiện bài kiểm tra định kỳ.

Thiết kế đô thị mới dọc tuyến đường Lê Lợi (quận 1). Giai đoạn 1 sẽ lát gạch và trồng cây vỉa hè đoạn từ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đến dự án Khu thương mại Thương xá Tax. Giai đoạn 2 tăng vỉa hè cho người đi bộ, phân làn đường dành riêng cho xe buýt và xe đạp, lập thêm các trạm xe đạp công cộng, thiết kế mái che, kết nối các ga metro… Giai đoạn 3, mở rộng các dãy nhà dọc hai bên đường Lê Lợi phục vụ cho trung tâm thương mại và kinh doanh.

Công an điều tra vụ dàn cảnh cướp giữa đường ở quận 7. Hôm 12/12, anh H. (19 tuổi) chở mẹ trên đường Huỳnh Tấn Phát rẽ vào Nguyễn Thị Thập thì bất ngờ bị 3 người chặn đầu xe, xông vào chửi bới, dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp. Sau khi người dân can ngăn, nhóm này bỏ đi, anh H. kiểm tra tài sản thì bị mất điện thoại và tai nghe bluetooth. Nhận dạng các kẻ gian bịt kín khẩu trang, đi xe Wave alpha xanh BS 17H6-293x. Công an phường Bình Thuận đã hoàn tất hồ sơ chuyển cảnh sát hình sự và cơ quan điều tra Công an quận 7 tiếp tục điều tra làm rõ.

Khoảng 6,6 tỷ USD kiều hối gửi về TP.HCM. Năm 2021, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gửi về TP số tiền trên, tăng 9% so với năm ngoái dù gặp nhiều khó khăn năm nay.