Saigon Expresso: Đề phòng ngập ở TP.HCM hôm nay

Do gió mạnh kết hợp triều cường, nước tiếp tục dâng lên trong những ngày tới, đỉnh triều có thể xuất hiện ở TP.HCM trong hai ngày 4-5/1.

Ngày 4/1

Phê duyệt kết quả đấu giá đất Thủ Thiêm. UBND TP.HCM đã ra quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá liên quan đến phiên đấu giá 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) vào ngày 10/12/2021. Trong trường hợp việc mua bán tài sản sau đấu giá diễn ra đúng theo hợp đồng, thuận lợi, ngân sách TP.HCM sẽ thu về số tiền 37.346 tỷ đồng .

Chung cư Tropic Garden bảo trì thang máy. Ban quản lý chung cư Tropic Garden (TP Thủ Đức) thông báo đến toàn bộ cư dân lịch bản trì tháng máy từ ngày 4/1 đến ngày 13/1. Trong quá trình kiểm tra, các thang máy sẽ ngừng hoạt động luân phiên.

Nhiều dự án giao thông ở TP.HCM về đích năm 2022. Cầu Thủ Thiêm 2, nối TP Thủ Đức qua quận 1 dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình dịp 30/4 năm nay. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết đơn vị đang lên kế hoạch hoàn thành 23 dự án, gói thầu khác trong năm 2022.

Đề phòng ngập ở TP.HCM vào hôm nay. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, do gió mạnh kết hợp triều cường, nước tiếp tục dâng lên trong những ngày tới, đỉnh triều có thể xuất hiện trong hai ngày 4-5/1.

Bắt được trộm lấy đồ tại chung cư Vinhomes Golden River (quận 1). Chiều ngày 3/1, lực lượng an ninh tại chung cư Vinhomes Golden River bắt được một đối chuyên trộm đồ, lấy và rạch đồ của cư dân tại các bàn giao nhận ở sảnh. Người này được giao cho công an khu vực xử lý.

Hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà trọ ở TP.HCM. 9h ngày 3/1 tại căn nhà trọ trên đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo (quận Bình Tân) có đám cháy bùng lên. Đến 10h cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong căn nhà trọ bị thiêu rụi.

TP.HCM cần hơn 300.000 lao động năm 2022. Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM (Falmi) cho biết thị trường lao động thành phố có 2 kịch bản tùy vào diễn biến của dịch. Covid-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp cần tuyển 280.000-310.000 lao động. Trường hợp dịch vẫn phức tạp, nhu cầu nhân lực của thành phố khoảng 255.000-280.000 người.

Phường Thảo Điền tiêm vaccine mũi tăng cường cho người từ 47 tuổi. UBND phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) thông báo người từ 47 tuổi đã tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi hai đủ 3 tháng sẽ được tiêm mũi tăng cường từ ngày 3/1. Địa điểm tiêm tại trường Tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi (số 78 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền).

Bé gái 13 tuổi nghi lọt qua cửa thông gió, rơi từ tầng 28 chung cư. Ngày 2/1, người dân đang đi lại dưới khuôn viên sân của chung cư Palm Heights (phường An Phú, TP Thủ Đức) thì nghe tiếng hét lớn trên cao, rồi một bé gái rơi xuống đất tử vong. Công an phường An Phú và Công an TP Thủ Đức đang điều tra vụ việc.