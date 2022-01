Saigon Expresso: Cư dân chung cư quận 7 phản ánh ôtô đậu chắn lối đi

Xe 7 chỗ màu trắng đậu trước sảnh chung cư Sunrise City North (quận 7) bị nhiều người báo cáo với ban quản lý là đậu “ngày này qua tháng nọ” chắn lối đi.

Ngày 10/1

Mở cửa thêm 3 chợ trong tuần này. Từ 10-15/1, chợ Bàu Sen (quận 5), chợ Tân Kiểng 1 và chợ Cư xá Ngân hàng (quận 7) sẽ mở lại. Hiện toàn TP có 3 chợ đầu mối và 210/233 chợ truyền thống được mở cửa.

Triệt xóa tụ điểm ma túy trong nhà vệ sinh trung tâm thành phố. Công an quận 1 đã bố trí lực lượng trinh sát triệt phá nhóm người sử dụng chất cấm thường xuyên tụ tập ở nhà vệ sinh công cộng tại khu B công viên 23/9. Người dân phản ánh vụ việc xuất hiện từ đầu tháng 12/2021.

Chung cư Masteri An Phú và Q2 (TP Thủ Đức) phối hợp treo biển cấm tụ tập và đậu xe tại lối đi cư dân. Tháng trước, một cư dân đã phản ánh tình trạng công nhân đến thi công các công trình ở chung cư Q2 nằm ngồi nghỉ ở vỉa hè Masteri An Phú, làm ảnh hưởng đến lối đi chung cũng như mỹ quan.

Quận Phú Nhuận cơ bản hoàn thành tiêm mũi 3. Quận đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 liều bổ sung, liều nhắc lại (mũi 3) cho 127.333 người từ 18 tuổi trở lên đang thực tế cư trú trên địa bàn, đạt tỷ lệ 96,76%.

Cư dân chung cư Sunrise City North (quận 7) phản ánh ôtô đậu chắn lối đi. Một xe 7 chỗ màu trắng đậu trước sảnh Sunrise Plaza thuộc khuôn viên chung cư, bị nhiều người báo cáo với ban quản lý là đậu “ngày này qua tháng nọ” chắn lối đi ảnh hưởng cư dân khác. Ban quản lý chưa có biện pháp giải quyết.

Còn hơn 18.000 người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19, tính đến 8/1. TP đã và đang thuyết phục để tiêm cho số người này, mục tiêu đến ngày 20/1 sẽ vận động tiêm hết.

Hơn 901 tỷ đồng cho việc chăm lo Tết Nguyên đán 2022. UBND TP có kế hoạch dành số tiền này để tổ chức 15 hoạt động trong đó có thăm, chúc Tết, tri ân tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Tăng giá đất khu hành chính TP Thủ Đức. Đất tại trục đường Trương Văn Bang (phường Thạnh Mỹ Lợi) tăng 80-100 triệu đồng/m2 trong khoảng 2 tuần qua, nâng mặt bằng giá lên mức 450-500 triệu đồng/m2. Tại khu dân cư Huy Hoàng gần đó, các chủ đất cũng nâng giá 10-15 triệu đồng/m2 từ mức khoảng 160-300 triệu đồng/m2 trong đầu năm nay.

Học sinh tiểu học đã an toàn khi đến trường. Theo Trưởng khoa Y tế công cộng Đại học Y dược TP.HCM, căn cứ hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết học sinh tiểu học trong TP đến trường hiện đã an toàn.