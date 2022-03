Saigon Expresso: Công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng sắp hoàn thiện

Công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng cho trung tâm thành phố và khu vực bờ hữu sông Sài Gòn đã xong 90%, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

Ba công trình ở quận 1 hoàn thành trước 30/4. Đường song hành Võ Văn Kiệt, cầu Thủ Thiêm 2, tuyến metro số 1 trả mặt bằng trên đường Lê Lợi sẽ hoàn thành trước dịp lễ.

Công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng đã xong 90%, dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Dự án nhằm giải quyết ngập do triều cường cho vùng diện tích khoảng 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM.

"Hít no" bụi khi qua tuyến đường trung tâm TP Thủ Đức. Dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân (dài khoảng 2 km) khiến nhiều người bức xúc vì các lô cốt thi công bừa bộn nằm ngổn ngang khiến mặt đường hư hỏng, bụi bay mù mịt… trong thời gian dài.

Mèo rơi xuống ban công căn hộ ở chung cư Sunrise City North (quận 7) chết tại chỗ. Tối 24/3, một cư dân thông báo có mèo rơi xuống ban công tầng 5 và không sống nổi. Người này lưu ý cư dân cẩn thận khi nuôi thú cưng ở chung cư cần che chắn cửa để tránh việc đáng tiếc xảy ra và gây phiền cho gia đình người khác.

TP.HCM chưa coi Covid-19 là bệnh lưu hành. Sở Y tế nêu lý do là tỷ lệ ca mắc Covid-19 chưa ổn định, số trường hợp tử vong theo ngày do Covid-19 còn rất cao so với những bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong hàng đầu trước đây.

Cảnh báo giả mạo nhân viên HCDC đòi đưa người đi cách ly. Người dân cho biết đã nhận được cuộc gọi mạo danh HCDC thông báo họ có kết quả dương tính với Covid-19, rồi yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân để đến đưa đi cách ly y tế. HCDC khẳng định đây lừa đảo, cơ quan này không gọi điện thoại trực tiếp cho người dân để xác minh và đến đưa đi cách ly.

Xe phân khối lớn nẹt pô ở phố đi bộ Nguyễn Huệ bị phạt. Nhóm 3 nam thanh niên chạy xe inh ỏi trên phố đi bộ bị Đội CSGT - trật tự Công an quận 1 lập biên bản xử phạt 2,9 triệu đồng mỗi trường hợp. Tối 18/3, nhóm này chạy xe vun vút không chấp hành đèn giao thông, sau đó tiếp tục gây náo loạn ở nhiều tuyến đường khác như Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi...