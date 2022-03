Saigon Expresso: Có nạn quấy rối tình dục trên xe buýt

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã gửi dữ liệu hình ảnh camera cho công an để điều tra nạn quấy rối tình dục trên xe buýt.

Ngày 22/3

Hơn 40 người chuẩn bị đánh nhau do xích mích lúc bán hàng rong ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhận tin báo, Công an phường Nguyễn Thái Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 1 đến hiện trường và tổ chức ngăn chặn, truy bắt. Hơn 30 người đã bị công an kịp thời khống chế. Những người còn lại đã nhanh chân tẩu thoát.

TP.HCM không còn phường xã có dịch Covid-19 cấp độ 3, 4. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch, TP.HCM không ghi nhận địa phương vùng cam. Có 300 phường xã đạt cấp độ 1 (vùng xanh), tăng 11 phường so với tuần trước.

Đề xuất tăng tầng cao nhà ở nhiều tuyến đường lớn ở Bình Tân. Nhiều tuyến đường lớn tại quận Bình Tân như Tên Lửa, Vành Đai Trong, Trần Văn Giàu, Lê Cơ, khu dân cư Vĩnh Lộc, Bình Trị Đông… đang được quận này đề xuất UBND TP.HCM cho tăng quy mô chiều cao công trình. Lý do là quy hoạch được duyệt hơn 10 năm trước đã lỗi thời, không phù hợp với hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Xuất hiện nạn quấy rối tình dục trên xe buýt. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã gửi dữ liệu hình ảnh camera cho công an để điều tra nạn quấy rối tình dục trên xe buýt. Trong trường hợp bị quấy rối, hành khách có thể liên lạc, phản ánh ngay với Tổng đài 1022 của TP.HCM, gọi đến số điện thoại 0981.960.202 hoặc phản ánh ngay với tài xế, nhân viên phục vụ.

Công an TP.HCM khuyến cáo những điều cần làm khi bị cướp vào ban đêm. Trước hết người dân cần tri hô ngay để tìm kiếm trợ giúp từ những người khác gần đó và cơ quan chức năng. Người dân cũng cần ghi nhớ ngay biển số xe, đặc điểm nhận dạng của đối tượng để trình báo công an nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm hứa nộp tiền sử dụng đất. Công ty Cổ phần Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega cho biết đang nỗ lực huy động nguồn tài chính và hứa sẽ cố nộp số tiền trúng đấu giá đất tại Thủ Thiêm trong thời gian sớm nhất. Nếu 2 doanh nghiệp này nộp tiền, Cục Thuế TP.HCM sẽ thu được khoảng 8.000 tỉ đồng .

Từ ngày 21-27/3, hệ thống BVĐK Tâm Anh tổ chức Tuần tư vấn “Kháng thể đơn dòng dự phòng Covid-19 cho người suy giảm miễn dịch, ghép tạng, ung thư…" với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành ở các khoa Miễn dịch, Ung bướu, Hô hấp, Tim mạch, Cơ xương khớp, Nội tiết, Đái tháo đường, Thận - Tiết niệu... Độc giả đặt câu hỏi tại đây .

