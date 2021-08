Saigon Expresso: Chung cư quận 7 lập đội tình nguyện hỗ trợ cư dân

Đội “Giúp nhau mùa dịch” ở chung cư Sunrise Riverside (quận 7) dự định trang bị mỗi tòa nhà một máy tạo oxy, máy đo nồng độ oxy SpO2, thiết bị đo huyết áp, tủ thuốc thiết yếu.

“TP.HCM kiểm soát dịch trước 15/9” là mục tiêu Chính phủ đặt ra. Bên cạnh đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết trạng thái "bình thường mới" sau đó của TP.HCM phải tạo một vành đai các khu vực. Bên trong thực hiện theo cách một số nước là mở cửa dần trở lại và đạt được miễn dịch cộng đồng. Bên ngoài tiếp tục mở rộng vùng xanh để bó chặt vùng đỏ TP.HCM lại.

Chung cư Sunrise Riverside (quận 7) lập đội tình nguyện hỗ trợ cư dân gặp khó khăn trong việc tự điều trị hoặc nhập viện. Đội “Giúp nhau mùa dịch” ở chung cư dự định trang bị mỗi tòa nhà một máy tạo oxy, các thiết bị đo nồng độ oxy SpO2, máy đo huyết áp, tủ thuốc thiết yếu. Ban quản lý duyệt một phần chi phí, còn lại kêu gọi cư dân ủng hộ. Trong đó, chị Hồng cư dân tòa B đã tài trợ 2 máy tạo oxy, 500 khẩu trang y tế N95, 50 bộ đồ bảo hộ cùng một số vật dụng khác.

Chính phủ và Thủ tướng thống nhất ưu tiên đối đa vaccine cho TP.HCM. UBND thành phố đã xin Bộ Y tế cấp 5 triệu liều vaccine trong tháng 8 để tiêm cho người dân. Tính đến 12h ngày 9/8, TP.HCM còn hơn 913.000 liều vaccine, dự kiến tiêm hết trong 12/8. Thành phố hiện có thể đạt tốc độ tối đa 300.000 liều/ngày theo công suất của 1.200 đội tiêm.

Phí giao hàng từ các nơi về TP.HCM tăng gấp 3-4 lần. Hiện nhiều địa phương hạn chế phương tiện vào thành phố cùng với thời gian di chuyển bị kéo dài, thêm chi phí test Covid-19, giá xăng dầu tăng, phí qua các chốt kiểm soát... là nguyên nhân khiến giá vận chuyển bị đẩy lên. Phí giao hàng nội thành cũng tăng, shipper lý giải do bị kiểm soát chặt khi giao hàng liên quận.

TP.HCM cần thêm 12.000 nhân sự lực lượng y tế. Tổ điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết thành phố cần 2.800 bác sĩ, đặc biệt là người có chuyên môn về hồi sức, hồi sức tích cực, hồi sức nâng cao, 8.200 điều dưỡng, kỹ thuật viên và 1.000 giảng viên, sinh viên phục vụ tại khu cách ly, điều trị F0 và khối cấp cứu. Tổ điều phối nhân lực chống dịch của thành phố đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ.

Người dân khó mua thực phẩm có thể gọi tổng đài hỗ trợ khẩn cấp. Tổng đài 096.387.0058 của “Phiên chợ nghĩa tình” do Sở Công Thương tổ chức nhằm hỗ trợ người dân trong các khu phong tỏa, khó tiếp cận hàng hóa. Bên cạnh đó thành phố triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng nguồn lương thực, thực phẩm nhằm phân phối hàng hóa tận nơi để người dân hạn chế ra khỏi nhà.

TP Thủ Đức thiết lập 36 vùng an toàn ở phường An Khánh. Thời gian tới, Đảng ủy và UBND phường sẽ tiến hành xét nghiệm tất cả khu phong tỏa, tổ chức tiêm ngừa cho người dân trong khu vực nguy cơ và trong vùng an toàn để mở rộng “vùng xanh” trên địa bàn.

TP.HCM muốn vay 5.700 tỷ đồng cho dự án Metro Số 2. Phần vốn tài trợ này dùng cho gói thầu Tư vấn kiểm soát thực hiện dự án và giám sát thi công, tư vấn đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống và các gói thầu mua sắm thiết bị. Công trình dự kiến khởi công năm 2022, hoàn thành năm 2026.

200 phòng trọ miễn phí cho hơn 500 y, bác sĩ tại TP.HCM. Từ đầu tháng 8, Anh Tú (27 tuổi, kinh doanh tự do) đứng ra kêu gọi hỗ trợ miễn phí căn hộ và phòng trọ khắp thành phố cho lực lượng chống dịch tuyến đầu. Mỗi phòng rộng khoảng 20-30 m2 đủ 2-3 người ở, được trang bị đầy đủ nội thất. Để đảm bảo an toàn, Tú chọn các căn nhà ở nơi không có người dân sinh sống, sau khi đội ngũ chống dịch rời đi sẽ phun khử khuẩn toàn bộ.