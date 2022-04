Saigon Expresso: Chỉ số UV ở mức rất cao

Thời tiết TP.HCM ngày đầu tiên đi làm lại sau nghỉ lễ có mây và mưa rào. Chỉ số UV cao cực độ.

Ngày 12/4

Chỉ số UV ngày đầu tiên đi làm sau nghỉ lễ ở mức rất cao, 8-11. Sáng và chiều trời có mây và mưa rào, nhiệt độ buổi sáng dao động 26-33 độ C, buổi chiều từ 30-35 độ C. Buổi tối trời quang, nhiệt độ trong khoảng 28-30 độ C.

Người dân ùn ùn trở về TP.HCM sau nghỉ lễ. Các cửa ngõ dẫn vào thành phố xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, phương tiện lưu thông chậm. Trong khi đó, lượng người đổ bộ sân bay Tân Sơn Nhất cũng tăng cao, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn ứ, náo loạn.

Tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar tại chùa Phổ Minh (quận Gò Vấp). Đây là dịp để người dân các nước Đông Nam Á lan tỏa giá trị truyền thống dân tộc, giới thiệu nền văn hóa của mỗi quốc gia trong cộng đồng ASEAN, qua đó hướng tới mục tiêu kích cầu du lịch, phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 trực tiếp hoặc trực tuyến. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, đây là năm đầu tiên triển khai đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến. Công tác tập huấn và triển khai hệ thống đăng ký sẽ được sở tổ chức cho các đơn vị vào ngày 7/4.

Bé gái 7 tuổi ở huyện Củ Chi tử vong do suy đa tạng cấp. Theo mẹ cháu bé, cháu hay có biểu hiện cáu gắt, tự cào thân thể, đập đầu vào tường. Các vết thương trên cơ thể cũng là do bé tự gây ra mấy ngày trước. Công an huyện Củ Chi cũng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra vụ việc.

Bắt giữ nghi phạm giết người tại bến xe ngã tư Ga (quận 12). Công an quận 12 đang lấy lời khai Đinh Tiến Trí (50 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Chiều 10/4, nghi phạm có xô xát và dùng tua vít đâm anh N.T.D. nhiều nhát đến tử vong. Ông Trí bị bắt khi đang bỏ trốn tại Tiền Giang và bị di lý về TP.HCM.

Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM công bố quy chế quản lý kiến trúc 6 khu vực bảo tồn cảnh quan, bao gồm đặc khu chợ Bến Thành (quận 1), hồ Con Rùa, khu biệt thự (quận 3), khu vực đường Nguyễn Trãi - Phù Đổng Thiên Vương - Lương Nhữ Học - Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), khu vực chợ Bình Tây (quận 6), khu vực Làng đại học (phường Bình Thọ, TP Thủ Đức). Những khu vực này bước đầu được pháp lý hóa, đưa vào quy chế quản lý kiến trúc để tránh bị xâm phạm trong quá trình cải tạo, xây dựng mới.

Du lịch TP.HCM tung tour dịp lễ 30/4. Theo các doanh nghiệp du lịch, tính đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ khách đặt tour tăng 30-40% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá tour trong dịp lễ sẽ tăng khoảng 10% nhưng ở mức có cân đối và hợp lý để thu hút du khách.

TP.HCM tăng cường thanh, kiểm tra việc mua, bán thuốc trị Covid-19. Các cơ sở kinh doanh dược phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, niêm yết giá và bán theo đúng giá thuốc đã niêm yết, kê khai; hướng dẫn đầy đủ cho người dân về sử dụng thuốc; thực hiện đầy đủ các yêu cầu thực hành tốt thuốc trong kinh doanh dược (GSP, GDP, GPP) và các quy định khác trong kinh doanh dược.

Gắn camera giám sát heo chết trong cơ sở giết mổ tập trung. Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM yêu cầu các cơ sở giết mổ cần có bảng tên nhận diện tại các khu vực, đảm bảo đủ điều kiện về ánh sáng, có camera giám sát. Dữ liệu từ camera phải được lưu trữ và trích xuất được thông tin trong thời hạn 30 ngày.