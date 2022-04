Saigon Expresso: Chỉ số UV cao vào giữa trưa

Chỉ số UV vào giữa trưa cao nhất, ở mức 13, người dân nên hạn chế ra ngoài trời khi không cần thiết.

Ngày 19/4

Chuẩn bị khởi công 6 dự án giao thông trọng điểm trong năm 2022. Theo Sở Giao thông - Vận tải TP.HCM, các dự án này bao gồm nút giao An Phú (TP Thủ Đức), mở rộng quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn với đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), dự án phát triển giao thông xanh TP.HCM, metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), dự án kết nối xe buýt với metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Khánh thành 3 công trình giao thông vào dịp lễ tới. Theo đó, cầu Thủ Thiêm 2, công trình nâng cấp Tỉnh lộ 9, đường song hành Võ Văn Kiệt sẽ là các công trình, hạng mục công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 30/4 và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 sắp tới.

TP.HCM thiếu hơn 15.000 tỷ đồng kinh phí chống dịch. Thành phố dự toán cần hơn 32.400 tỷ đồng để phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân nhưng chỉ cân đối được khoảng 18.000 tỷ đồng , thiếu hơn 15.000 tỷ đồng .

Không thể sớm mở tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo. Mặc dù các phương diện kỹ thuật như tàu cao tốc, tuyến luồng, mặt bằng hạ tầng bán vé, các hạ tầng khác đều đã sẵn sàng, tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo vẫn không thể mở sớm do cảng Bến Đầm (Côn Đảo) đang sửa chữa nâng cấp từ năm 2017 đến nay vẫn chưa xong.

Tranh cãi việc TP.HCM thu phí cảng biển. Các doanh nghiệp cho rằng mức thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP.HCM là cao và chưa đúng thời điểm; thu phí không đúng đối tượng; chi phí mở tờ khai thông quan tại TP.HCM chênh lệch với chi phí mở tờ khai tại các tỉnh lân cận.

Nghi ngờ về thời điểm khai thác thương mại của tuyến metro số 1 TP.HCM. Theo Chuyên gia về giao thông đô thị PGS. TS. Nguyễn Minh Hòa, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển TP.HCM, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS), năm 2023, tuyến metro số 1 mới chỉ có thể chạy thử, chưa chạy thương mại vì hiện nay dự án còn ngổn ngang nhiều việc: các ga chưa hoàn thiện, vụ các gối cao su bị xê dịch cũng chưa tìm ra nguyên nhân để phòng ngừa; chưa có cơ sở hạ tầng và công trình dịch vụ.

Cháy nhà ở quận Gò Vấp, một người chết. Vụ cháy xảy ra khoảng 12h30 ngày 18/4, tại căn nhà trên đường số 17, phường 11, quận Gò Vấp. Cảnh sát phát hiện một người đàn ông 41 tuổi bên trong tầng 3 của căn nhà đã tử vong do ngạt khói.

Lượng UV hôm nay cao, người dân nên hạn chế ra ngoài. Buổi sáng trời ít mây, có nắng từ sớm, sau 10h có mây nhẹ nhưng vẫn nắng gắt, nhiệt độ trong khoảng 26-33 độ C. Chỉ số UV vào giữa trưa cao nhất, ở mức 13, người dân nên hạn chế ra ngoài trời khi không cần thiết. Buổi chiều trời ít mây nhiều nắng, lượng UV giảm chậm. Không khí khô và nóng. Nhiệt độ buổi chiều 30-34 độ C. Cuối chiều có nắng muộn. Buổi tối và đêm trời oi, quang mây và có trăng, nhiệt độ 28-30 độ C.