Saigon Expresso: Cấp đăng ký biển số xe tại 5 huyện ngoại thành

Cấp đăng ký biển số xe tại 5 huyện ngoại thành. Từ ngày 21/5, người dân 5 huyện ngoại thành gồm Bình Chánh, Củ Chi Nhà Bè, Hóc Môn, Cần Giờ và 58 xã thuộc 5 huyện kể trên có thể đến cơ quan Công an xã để thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp biển số đối với môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện). Đăng ký ôtô sẽ do Công an huyện thực hiện.

Thiếu bãi đậu, xe container tràn lòng đường. Theo ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, tình trạng thiếu bãi đậu xe của các doanh nghiệp vận tải hàng hóa đã diễn ra nhiều năm nay, ảnh hưởng đến tình hình an toàn giao thông, đặc biệt là ở TP Thủ Đức. Dù đã có kiến nghị nhiều lần nhưng vướng mắc nhất hiện nay là thiếu quỹ đất để đầu tư bến bãi.

Doanh nghiệp tại TP.HCM thiếu nguồn lao động chất lượng cao. Theo đó, TP.HCM có khoảng 5 triệu lao động, trong đó có 37% lao động được đào tạo, trong số này có 22,5% lao động được đào tạo đại học. Tuy nhiên, thực tế có đến 48% lao động làm việc không đúng ngành đã học, nhiều lao động phải đào tạo lại.

TP.HCM có nhiều lợi thế và tiềm năng để phát triển du lịch y tế do có nhiều bệnh viện chuyên khoa uy tín hàng đầu cả nước, với cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, luôn cập nhật các xu hướng công nghệ mới của thế giới, đặc biệt là quy tụ số lượng lớn y, bác sĩ, kỹ thuật viên có chuyên môn cao, tay nghề giỏi.

Khu đất của IPC cạnh Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) sẽ trở thành công viên. Theo đó, khu đất rộng 28 ha cạnh Khu chế xuất Tân Thuận sẽ được giao cho IPC trồng rừng phòng hộ, được TP.HCM chuyển sang xây dựng công viên văn hóa, phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn quận 7.

Lý do TP.HCM có mưa trời vẫn oi bức, nửa đêm nóng nực. Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tại miền Nam đang bị chi phối bởi áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương (hay còn gọi là áp cao nóng), do đó thời tiết rất oi bức, nóng nực. Thêm vào đó, độ ẩm không khí cao tại TP.HCM những ngày qua kết hợp với áp cao nóng trên khiến thời tiết càng hầm.

Thời tiết TP.HCM hôm nay có mây, nắng nhẹ. Nhiệt độ cả ngày dao động trong khoảng 27-33 độ C, lượng UV cao nhất ở mức 6 lúc giữa trưa. Dự báo có mưa nhỏ rải rác ở vài khu vực trong các khung giờ 9h, 15h, 17h.

Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10) diễn ra sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi Covid-19. Đại lễ có sự có mặt của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM và thu hút hàng nghìn tăng ni, Phật tử tham gia. Tại đây, các nghi lễ cúng dường Phật đản đã diễn ra như đánh 3 hồi chuông trống bát nhã rước lễ Đản sanh, niệm hương, thả chim bồ câu, bong bóng mừng khánh đản...