Saigon Expresso: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo người mắc Covid-19

Công an TP.HCM phát đi thông báo về thủ đoạn giả danh nhân viên y tế lừa người dương tính với SARS-CoV-2 chuyển tiền để không phải đi cách ly.

Ngày 5/4

Cảnh báo thủ đoạn lừa F0 chuyển tiền để khỏi đi cách ly. Gần đây, Sở Y tế TP.HCM và Tổng đài Sở Y tế liên tục nhận được những phản ánh của người dân về một số đối tượng sử dụng các đầu số không xác định gọi điện tự xưng là nhân viên của Trung tâm kiểm soát dịch Covid-19, yêu cầu người dương tính với nCoV gặp mặt làm việc, đề nghị chuyển tiền để không bị đưa đi cách ly. Người dân nên báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ nếu gặp trường hợp nói trên.

Nam dân quân bị đâm tử vong khi làm nhiệm vụ. Nạn nhân được xác định là anh N.T.H. (21 tuổi, quận Gò Vấp). Khoảng 16h30 ngày 4/4, anh H. làm công tác điều tiết giao thông trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) thì xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông. Người này đã dùng hung khí tấn công khiến anh H. không qua khỏi.

400 nhân viên y tế xin nghỉ việc trong 3 tháng đầu năm. Bà Lê Thiện Huỳnh Như, Phó chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố đang bàn chế độ đãi ngộ và hỗ trợ cho nhân viên y tế, nhất là y tế cơ sở để giữ chân họ.

Kinh tế TP.HCM phục hồi. Kinh tế thành phố ba tháng đầu năm có dấu hiệu hồi phục khi thu ngân sách đạt 121.000 tỷ đồng , tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước, GRDP tăng gần 2% sau hai quý giảm sâu.

Khách sạn TP.HCM đạt công suất trên 35% trong quý I. Theo báo cáo của Cushman & Wakefield Việt Nam, công suất phòng khách sạn trong quý I trên địa bàn TP đã đạt 35,6%, lần lượt tăng 1,6 và 2,1 điểm phần trăm theo quý và theo năm.

UBND TP ban hành kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em 5-11 tuổi. Hiện tại, TP.HCM có 898.000 trẻ em trong độ tuổi này cần tiêm chủng. Thành phố sẽ tổ chức tiêm ngay sau khi được Bộ Y tế cung ứng vaccine, phấn đấu hoàn thành trước tháng 9/2022.

Người dân nên thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong gia đình để đảm bảo an toàn điện mùa cao điểm nắng nóng. Theo đó, người dân nên cân đối nguồn điện của dây dẫn, tránh cắm nhiều thiết bị trên cùng một ổ cắm, rút phích cắm các thiết bị điện khi ra khỏi nhà để tránh xảy ra sự cố cháy, nổ gây mất an toàn.

Tiêu hủy gần 360 container phế liệu tồn đọng. Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TP.HCM) đang triển khai kế hoạch tổ chức tiêu hủy phế liệu tồn đọng không đủ điều kiện nhập khẩu, không đạt quy chuẩn quốc gia về môi trường và đã có quyết định buộc tiêu hủy. Hiện tại, chi cục đã xử lý 12/357 container. Theo đại diện chi cục, số container này là của 10 hãng tàu nước ngoài.

Thời tiết TP.HCM hôm nay có mưa dông. Nhiệt độ buổi sáng dao động 25-34 độ C. Lượng tia UV cao nhất ở mức 9 lúc giữa trưa. Buổi chiều, trời có mây, mưa rải rác vài nơi đến cuối giờ. Nhiệt độ buổi chiều trong khoảng 28-33 độ C. Cuối chiều có mưa dông. Buổi tối trời có mây nhưng không mưa, mức nhiệt dao động 27-28 độ C.