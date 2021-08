Saigon Expresso: Cảnh báo lừa đảo chuyển tiền đi chợ hộ

Sở Công Thương TP.HCM khuyến cáo người dân nên liên hệ tổ dân phố, Hội phụ nữ, đoàn thể phường đăng ký đi chợ hộ để bảo đảm an toàn, hàng hóa bán đúng giá hơn.

Ngày 25/8

Cư dân các chung cư được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo từng tầng. Dự kiến hôm nay hoàn thành xét nghiệm 2 triệu mẫu ở vùng cam và đỏ. Người dân được tự thực hiện test nhanh với sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Hơn 6.000 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 trong 170.000 mẫu (test nhanh, mẫu đơn) ngày 23/8. Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhận định đây là tỷ lệ chấp nhận được vì vẫn thấp hơn tỷ lệ 5% theo hướng dẫn của WHO (Tổ chức Y tế thế giới). Chiến dịch xét nghiệm diện rộng giúp thành phố bóc tách F0 trong cộng đồng, giảm tỷ lệ tử vong.

Đổi giấy đi đường từ 0h hôm nay. Giấy đi đường mẫu mới phải do Phòng PC08 hoặc công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn cấp. Công an thành phố không trực tiếp cấp giấy đi đường cho người dân, doanh nghiệp mà chỉ tổng hợp và in giấy chuyển về cho các đơn vị đầu mối.

Người dân có thể tự xét nghiệm Covid-19 tại nhà. Nếu ai gặp khó khăn trong việc tự lấy mẫu hoặc là người lớn tuổi thì chỉ cần một người trong nhà biết làm rồi hướng dẫn hoặc làm cho cả nhà. Thành phố chỉ dẫn qua 3 kênh là tờ hướng dẫn phát cho dân, Đài truyền hình thành phố, trang thông tin của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) và các trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức.

Sở Công Thương TP.HCM cảnh báo lừa đảo chuyển tiền đăng ký mua hàng, qua những trang bán hàng không được lập bởi các tổ dân phố và hệ thống phân phối. Sở khuyến cáo người dân nên liên hệ tổ dân phố, Hội phụ nữ, đoàn thể phường đăng ký đi chợ hộ để bảo đảm an toàn, hàng hóa bán đúng giá hơn. Ngoài ra, sau khi người dân phản ánh giá combo hàng hóa cao, các siêu thị sẽ tính toán lại giá hợp lý. Hôm qua, các hệ thống phân phối trong thành phố đã cung ứng 70.337 đơn hàng trong tổng số 74.033 đơn các hộ đăng ký.

Bộ đội đi chợ hộ F0, giám sát chặt ngõ hẻm ở TP.HCM. Lực lượng này có nhiệm vụ tuần tra, giám sát người dân thực hiện giãn cách, cứu trợ, đi chợ thay cho người dân… Các con hẻm ở "vùng đỏ" được quân đội giám sát 24 giờ.

Người đi tiêm vaccine được hỗ trợ qua chốt nhanh chóng. Ngoài ra, cảnh sát TP.HCM sẽ lưu lại thông tin tất cả người dân khi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Theo cảnh sát, việc này nhằm giúp lực lượng chức năng xác định khu vực nào người dân ra đường nhiều nhất, từ đó sẽ tham mưu, thông báo lại cho phía địa phương nhằm giám sát, quản lý.

600 hộ dân “vùng vàng” ở phường 9, quận Phú Nhuận nhận túi quà an sinh. Bộ đội đã trao tận tay người dân túi an sinh gồm gạo, trứng, sữa và một số loại gia vị. Người khó khăn ở phường 4, quận 3 cũng được trao 2.000 túi an sinh gồm lương thực, thực phẩm đủ dùng trong 7 ngày.