Saigon Expresso: Buổi chiều có mưa rào

Ngày 11/4

Đường phố TP.HCM thông thoáng, xe cộ đi lại dễ dàng trong 2 ngày đầu lễ giỗ Tổ. Tại cửa ngõ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây và đi tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, lượng xe cộ có tăng hơn ngày thường nhưng chỉ xảy ra ùn ứ nhẹ vào giờ cao điểm.

Giá thuê mặt bằng thương mại tiếp tục tăng. Giá thuê trung bình ở tầng trệt và tầng một của các trung tâm thương mại quy mô lớn ở khu vực trung tâm TP.HCM tăng 7,5% so với quý trước và 2,5% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 145,1 USD /m2/tháng. Mức giá này cao gấp 4 lần giá thuê ngoài trung tâm, khoảng 35,5 USD /m2/tháng.

Chuẩn bị chi tiền tạm ứng trợ giá xe buýt. TP.HCM sẽ chi 50% số tiền tạm ứng trợ giá xe buýt cho các đơn vị vận tải, HTX xe buýt trong ba tháng đầu năm 2022. Theo Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM, tiền trợ giá xe buýt dự toán năm 2022 là 1.256 tỷ đồng cho 91 tuyến xe.

TP.HCM thu 89 tỷ đồng phí cảng biển sau gần 10 ngày. Tính đến 0h ngày 9/4, hệ thống thu phí cảng biển ghi nhận gần 59.000 tờ khai với số tiền thu về là 89 tỷ đồng . Tổng số tiền phải thu là gần 89 tỷ đồng , tuy nhiên, thành phố mới thu thực tế hơn 55 tỷ đồng .

Trẻ dưới 3 tuổi đến trường từ 12/4. TP.HCM có hơn 350.000 trẻ bậc mầm non với khoảng 3.100 trường, nhóm trẻ; trong đó 2.500 cơ sở đã mở cửa. Như vậy, theo thông báo mới của UBND TP.HCM, từ 12/4, hơn 1,7 triệu học sinh thành phố sẽ có thể đồng loạt đến trường.

TP.HCM tăng chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao từ ngày 17/4. Ngoài ra, thành phố quy định thưởng mức cao hơn cho vận động viên nữ có thành tích ngang bằng với vận động viên nam, vận động viên thể thao người khuyết tật được nhận mức thưởng ngang bằng với vận động viên thông thường khi đạt thành tích ở cấp độ giải tương đương.

Cướp táo tợn tại biệt thự trên đường Trần Bình Trọng (quận 5). Phòng Cảnh sát hình sự PC02, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận 5 đã phối hợp điều tra vụ việc, tạm giữ 6 nghi phạm và thu giữ 1,8 tỷ đồng cùng 10.000 USD .

Xe buýt va chạm xe máy tại ngã tư Thủ Đức. Vụ việc khiến 2 người đàn ông đi xe máy đập đầu vào kính chắn gió trước xe buýt và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Công an TP Thủ Đức đã phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc khám nghiệm hiện trường. Hiện chưa rõ phương tiện nào đã vượt đèn đỏ, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Ngày nghỉ lễ cuối cùng nhiều mây, lượng UV ở mức an toàn, buổi chiều có thể có mưa rào nhỏ thoáng qua. Nhiệt độ buổi sáng dao động 26-32 độ C. Buổi chiều nhiệt độ tăng nhẹ, trong khoảng 30-33 độ C, có thể có mưa rào nhỏ lúc 14h ở vài khu vực. Buổi tối và đêm ít mây, không mưa. Nhiệt độ trong khoảng 27-29 độ C.