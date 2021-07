Saigon Expresso: Bác tin đồn hàng trăm chợ truyền thống hoạt động lại

TP.HCM chỉ còn 40 chợ truyền thống hoạt động, các chợ đang tạm ngưng chỉ được mở trong điều kiện đảm bảo an toàn, kiểm soát dịch bệnh.

Ngày 20/7

Sở Công thương TP.HCM bác tin đồn mở lại hàng trăm chợ truyền thống. Chiều 19/7, mạng xã hội lan truyền thông tin “Danh sách các chợ đã được cho phép bán hàng thiết yếu tại TP.HCM” mở cửa từ 6-17h hàng ngày. Đặc biệt, danh sách liệt kê hàng loạt khu chợ nổi tiếng của thành phố như Bến Thành, An Đông, Tân Bình, Kim Biên, Bà Chiểu, Phạm Văn Hai, Bàn Cờ, Vườn Chuối… Đại diện Sở Công thương TP.HCM cho biết đó là thông tin giả.

Phong tỏa zone A tòa nhà Landmark 81 do liên quan ca nhiễm Covid-19. Lực lượng chức năng phường 22, quận Bình Thạnh đã căng dây, phong tỏa tạm thời một phần tòa nhà Landmark 81 ở khu đô thị Vinhomes Central Park do liên quan tới một ca nhiễm nCoV. Khu vực bị phong tỏa là zone A của tòa nhà 81 tầng. Từ tầng 6 đến tầng 20 của tòa tháp này cũng bị cách ly để phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm và khử khuẩn.

Phong tỏa phường Tam Phú có hơn 30.000 dân tại TP Thủ Đức từ 12h ngày 20/7. Toàn bộ địa bàn phường Tam Phú bao gồm 5 khu phố cùng 7.176 hộ dân với 30.406 nhân khẩu bị phong tỏa. Khi áp dụng các biện pháp phong tỏa, người dân không được ra khỏi khu vực này, trừ nhân viên y tế, trường hợp thực hiện công vụ, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và một số tình huống đặc biệt khác. Toàn bộ khu vực phải áp dụng Chỉ thị 16 đến khi có thông báo mới.

Biển quảng cáo đổ sập vì mưa giông mạnh tại TP Thủ Đức. Chiều ngày 19/7, cơn mưa lớn cộng với gió giật mạnh khiến biển quảng cáo diện tích hơn 50 m2 đổ sập, chắn ngang đường Nguyễn Văn Hưởng (TP Thủ Đức), đoạn qua gầm cầu Sài Gòn. Thông tin từ UBND phường Bình An cho biết lúc xảy ra vụ việc không có phương tiện qua lại khu vực, không xảy ra thương vong về người.

UBND quận Phú Nhuận xử phạt người tùy tiện ký giấy thông hành cho con gái. Ngày 19/7, UBND quận Phú Nhuận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Đăng Thanh, Giám đốc HTX Môi trường Phú Nhuận về hành vi Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Ông này trước đó đã tùy tiện cấp giấy thông hành cho con gái và con rể qua các chốt kiểm dịch thời điểm TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Toàn bộ mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR tại chung cư Vinhomes Golden River đều âm tính. Theo đó, ngày 15/7, có khoảng có hơn 400 hộ dân tại chung cư Vinhomes Golden River (Số 2 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1) đã được xét nghiệm theo hình thức mẫu gộp RT-PCR. Kết quả do HCDC thành phố trả về ghi nhận tất cả mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR tại đây đều âm tính với SARS-CoV-2.

TP.HCM đề xuất hỗ trợ người giúp việc nhà, thợ hồ, xe ôm công nghệ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM vừa có công văn khẩn đến UBND các quận huyện và TP Thủ Đức đề nghị các địa phương rà soát, thống kê số liệu lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây là cơ sở để Sở đề xuất hỗ trợ cho lao động tự do trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Danh sách phải gửi về Sở trước ngày 24/7.

TP.HCM chỉ còn 40 chợ truyền thống được phép hoạt động. Sở Công thương vừa công bố danh sách 40 chợ đang được phép duy trì hoạt động. Trong đó, có 9 quận tại TP.HCM không còn chợ nào hoạt động là quận 1, 3, 4, 6, 7, 8, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú và 2 huyện Hóc Môn, Nhà Bè. Hiện thành phố có 3.001 điểm bán hàng bình ổn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, 388 điểm bán hàng bình ổn lưu động được phân bổ khắp các quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Phong tỏa chung cư D-Vela tại quận 7 vì 15 ca dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã tạm phong tỏa chung cư D-Vela (1177 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7) khi xác định 15 người trong ban quản lý của chung cư này dương tính với nCoV. Hiện các trường hợp dương tính đã được đi cách ly tập trung. Toàn bộ chung cư đang phong tỏa để phục vụ công tác điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm.